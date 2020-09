1 de 8

El ganador de la última edición de 'Supervivientes' ha publicado una imagen en sus redes sociales que ha impactado a sus seguidores. Sus 'followers' no han dudado en tildarlo de "ejemplo" y han alabado su esfuerzo diario por mejorar físicamente ya que tras terminar su aventura en el 'reality' su cuerpo sufrió severas modificaciones. "A tus objetivos no se llega superando a los demás, sino SUPERÁNDOTE a ti mismo, trabajando cada día por ser mejor y aunque hay días que las ganas y motivación no son las mismas, SER DISCIPLINADO es la clave del ÉXITO", ha comentado Jorge Pérez en su última publicación.