La ex de Alejandro Sanz no ha dudado en bromear con la placa de un oftalmólogo que encontró por casualidad. Y es que el profesional, de nombre Daniel Perera Sanz, comparte apellido con ella y con su exmarido. "No sé si veo bien...", ha comentado. Sin embargo, la broma ha servido para que muchos seguidores le reprochen que aún no ha olvidado al cantante.