Alfred, el nuevo chófer-mayordomo de Kiko Matamoros que sustituye a Cristian Suescun

@kiko_matamoros 💞 love you pd: para la gente que no sepa lo que es una promoción para una marca, estábamos publicitando la empresa de choferes de los coches, por eso andamos así de “naturales” como dice la gente, pero no pasa nada, no tenéis por qué saber lo que es 🙂 pero no insultéis y no tengáis una vida tan triste porfavaaaaaa

Una publicación compartida de MORE ABOUT MARTA (@deeplymarta) el 16 May, 2020 a las 5:00 PDT