Enrique Ponce confirma su relación con Ana Soria: "Estoy ilusionado"

Enrique Ponce (48 años) ha roto su silencio. El torero ha llamado este lunes al programa Sálvame para desmentir los testimonios, a su juicio falsos, que se estaban vertiendo sobre él y su reciente separación de Paloma Cuevas (47). Desde que se hizo pública la noticia, saltó a la luz la existencia de una tercera persona. Una joven de 21 años llamada Ana Soria con la que el matador acaba de confirmar tener una relación sentimental.

"Estoy ilusionado", ha declarado el valenciano en directo. Una confesión en la que ha querido aclarar que conoce a esta chica desde hace relativamente poco tiempo. "Es mentira que lleve un año y medio con Ana Soria. La conocí hace unos meses y ya está. Es mentira", alega Enrique Ponce.

"No me interesa nada de esto, solo pedimos respeto. No quiero entrar en más. Pido respeto por la familia de Ana, por Ana, por su gente, y por la otra parte... ", ha dicho el diestro saliendo en defensa de la que cataloga como su nueva "ilusión", y añade: "Paloma y yo nos llevamos muy bien. No tenemos ningún problema. Todo esto hace daño. Hace daño a todos".

El torero afirma, al igual que lo ha hecho su ya exmujer a través de un comunicado, que la relación que mantiene con la madre de sus hijas es buena. Un matrimonio fallido que parece haber acabado de mutuo acuerdo. "Solo quiero pedir respeto por nosotros, por nuestras hijas. Demasiado tenemos para que se inventen cosas", ha dicho Ponce, que se mostraba muy molesto por el testimonio que estaba vertiendo una mujer en el ya citado programa de Telecinco.

Si bien es cierto que Enrique Ponce ha corrido a negar el testimonio de la que decía ser su empleada, el valenciano no ha tenido reparos de confirmar su relación con Ana Soria. Un noviazgo que, según ha dejado caer, pronto podríamos ver en algún que otro evento. "¿Va a acompañarte Ana en alguna plaza próximamente?", le preguntaba Kiko Hernández a Ponce, a lo que este esbozaba una pequeña carcajada y añadía: "ya veremos".

