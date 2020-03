Raquel Meroño pide perdón por su viaje a Indonesia: "Ha sido un tremendo error"

Raquel Meroño (44 años) ha tenido que pedir perdón por su reciente viaje a Indonesia, que generó una oleada de críticas en las redes sociales de muchos usuarios que le achacaban no quedarse en casa para evitar la propagación del coronavirus. A su regreso a España, la actriz ha pedido disculpas por lo que considera no fue una decisión acertada.

"He vuelto a casa. El último viaje que he hecho hace pocos días hasta Indonesia ha sido un tremendo error. Apechugo con los comentarios que me hicisteis algunos tachándome de irresponsable, imprudente e individualista al igual que agradezco de corazón aquellos que entendisteis la situación", escribió la intérprete junto a una fotografía en la que aparece mirando por la ventana de un avión y luciendo una mascarilla.

Meroño ha aprovechado el post para explicar por qué tomó la decisión de hacer este viaje cuando en España ya se estaban empezando a implantar serias medidas para evitar la propagación del coronavirus. "En ese momento sentía que lo correcto era no tener miedo para cumplir con un compromiso laboral muy importante en el que había muchas personas involucradas. Todo lo contrario. Lo siento", ha añadido.

La actriz se ha mostrado concienciada con la difícil situación que está atravesando el país, y ha pedido a sus seguidores que sigan las indicaciones del Gobierno para luchar contra el coronavirus.

"Ha sido todo una locura y ha ido todo muy rápido. Cuando llegué a mi destino se empezaba a hablar de un decreto de estado de alarma y el despertar de una conciencia colectiva sobre cómo combatir al virus. #yomequedoencasa Así que después de cruzarme el mundo, al igual que decidí irme, decidí volver para hacer lo que tenía que haber hecho desde el principio, encerrarme en casa con los míos. Solo espero que ante esta difícil situación nuestro país se una más que nunca. Un beso a todos... de los de antes", ha concluido.

La publicación ha sido muy bien recibida por sus seguidores, que alaban que haya recapacitado y haya optado por quedarse en su casa. Destaca el mensaje de Lydia Bosch (56), que ha comentado: "Ya estás en casa. Eso es lo importante. Bienvenida. Todo irá bien", junto al emoticono de un brazo haciendo fuerza. También ha escrito Mireia Canalda (37): "Fue todo muy rápido. Un día pensabas que con precaución valía y al siguiente, el pánico recorría las venas. No es tu culpa. Todos hubiéramos podido errar. Pero lo importante es darse cuenta. Cuidaros mucho preciosa. Ánimo".

Duramente criticada

Hace cinco días, Raquel Meroño anunció a sus seguidores que se marchaba a Indonesia para cumplir con un proyecto en el que llevaba "cuatro meses trabajando muy duro". En su publicación la actriz ya dejaba patente que algunos de sus amigos y familiares le habían advertido de los riesgos que entrañaba al tomar una decisión de este calibre, pero ella se justificaba asegurando que "simplemente estás cumpliendo con tu obligación" y que "ahora toca trabajar duro, rápido y con mucha higiene a ver si te da tiempo a llegar a casa con los tuyos antes de que cierren tu adorada ciudad".

Raquel Meroño ha pedido a sus seguidores que se queden en casa.

A las pocas horas, el post de Instagram recibió multitud de críticas de sus seguidores, que le achacaban no estar cumpliendo con las recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del virus, y que su actitud estaba siendo irresponsable.

"Tu proyecto, que al final es dinero, puede matar a aquellos que contagies, si acabas contagiada. Todos tenemos proyectos y empresas que sacar adelante. Pero lo realmente valiente ahora es quedarse en casa y pensar en la lucha común y no en la individual. La verdad me parece muy irresponsable...y ya que lo haces público pues te doy mi opinión", escribió un usuario.

"¡No es prudente viajar! No es cuestión de ser valiente, no estamos poniendo en riesgo nuestra salud sino la colectiva... creo que perdemos esto de vista", aseguró otro usuario.

