Tamara Falcó explica los motivos de la ruptura de Isabel Preysler y Julio Iglesias

Tamara Falcó (37 años) ha sido la invitada estrella este viernes en la finca de Bertín Osborne (64) y, sin ninguna duda, ha terminado de conquistar con su desenvoltura ante la cámara. La hija de Isabel Preysler (68) no ha tenido reparo en hablar de toda su vida y de las personas que están en ella, desde Julio Iglesias (75), su padre, su madre, política y hasta de cómo le gustaría que fuese su próximo novio. Una de las cosas que más ha llamado la atención de su conversación con el presentador es el porqué de la ruptura entre la su madre e Iglesias.

"Tío Julio le puso los cuernos y por eso mami le tuvo que abandonar, porque tío Julio era incapaz de no ponerle los cuernos", ha confesado Tamara. En ese punto, Osborne no ha podido evitar la risa y ha hecho un comentario seguido al de la hija de Isabel: "Sí, sí. Hay muchos que les pasa eso". Boris Izaguirre (53), que ha sido otro de los invitados a la finca del presentador, y que sin duda pone la guinda al pastel con ese toque de humor que le pone a cada palabra que sale de su boca, se ha reído mientras afirma: "No, Bertín, es que Julio se pasó".

Falcó junto a Bertín Osborne durante su charla en Telecinco.

Con mucha naturalidad y con un cariño tremendo, Tamara ha explicado que eso es algo que su madre no quería consentir y así fue, zanjó la relación con el cantante. Lo cierto es que en las palabras de la hija de Preysler se refleja perfectamente que no hay ninguna intención de hacer daño, de hecho se puede ver cómo le llama cariñosamente: "Tío Julio".

El tema de conversación ha comenzado porque estaban hablando de la relación de la madre de Tamara Falcó con Julio y ese famoso álbum que compuso después de su ruptura, Hey!, que fue uno de los más vendidos y que curiosamente, bajo la opinión de Boris Izaguirre y la invitada, todas las canciones iban dedicadas a Isabel Preysler. Algo, que según cuenta Tamara, su madre nunca ha querido reconocer y hasta ella se lo llegó a creer hasta que un día escucho los temas del disco.

Tamara Falcó es una mujer espontánea que se muestra natural, tal y como es. Por eso, no ha tenido ningún reparo en hablar de algunas anécdotas que vivió su madre muy joven. Si se creía que todo se iba a quedar en que Julio Iglesias le había sido infiel muchas veces a Isabel, era un error. La hija de Carlos Falcó (82) ha confesado más cosas: "El padre de mi madre era súper estricto y una de las razones por las que la mandaron a España es porque tenía un novio que no les gustaba".

Entre risas con Bertín Osborne, ha seguido explicando por qué intentaban alejar a su madre de anónimo chico: "Estaban intentando alejarla del chico este porque tenía fama de ligón y al final se acaba casando con tío Julio. Ahora que lo acabo de pensar, les salió el tiro por la culata". Una vez más, Tamara Falcó ha demostrado tener un gran sentido del humor en la vida y no se corta a la hora de hablar de ciertos temas personales de su madre, ahora habrá que esperar a su próxima aparición para saber si Preysler la regañará por haber hablado tanto de ella, aunque seguro que se lo toma con el mismo sentido del humor que su hija.

[Más información: Isabel Preysler explica los motivos de la ruptura de Tamara Falcó con su último novio]