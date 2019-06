Isabel Preysler explica los motivos de la ruptura de Tamara Falcó con su último novio

Isabel Preysler ha asistido este miércoles al desfile de Pedro del Hierro, y no ha dudado en atender a los medios allí congregados sobre cómo se encuentran sus hijos y sus nietos. La aristócrata ha reconocido que "se le cae la baba con los más pequeños de la casa" y que, a pesar de la distancia, intenta disfrutar de ellos siempre que puede.

La socialité también ha comentado que su hija Tamara Falcó (37) se encuentra bien tras romper con su último novio: "Yo no le he dado consejos, si a mí no me van a hacer ni caso. Ella dice que había cosas que veía que en un futuro no iban a funcionar, como no iba a funcionar, para qué seguir", ha confesado Isabel.

Isabel Presyler ha asegurado que no le da consejos a su hija Tamara.

Está agradecida por el buen trato por parte de los medios de comunicación y ha explicado que es normal el cariño que le tiene la prensa: "Lo comprendo, es muy cariñosa, es muy buena persona, es muy generosa y después tiene esa gracia. Dice cosas que no debería decir a veces".

A diferencia de en sus últimas apariciones, en esta ocasión no ha estado acompañada de su pareja Mario Vargas Llosa (83), y ha explicado que el Premio Nobel tiene un ritmo de vida que a veces le cuesta seguir. "Ahí voy, arrastrándome. Mario es inagotable, hay que tener mucha salud para poder seguirle", ha asegurado.

Los periodistas no han desaprovechado la oportunidad de preguntarle a Isabel Preysler por su exmarido, Carlos Falcó (82), que en los últimos meses está siendo noticia por sus supuestas desavenencias con su actual mujer, Esther Doña (40). Unas preguntas que la aristócrata ha tratado de no contestar, ya que opina que no es "nadie para opinar sobre eso", a la vez que ha dejado claro su postura: "Solo te puedo decir que Carlos Falcó es un señor de los pies a la cabeza".

Isabel Preysler opina que su exmarido, Carlos Falcó, es un señor de pies a cabeza. Gtres.

Muy buena amiga de la realeza, ha opinado que el rey Felipe (51) está haciendo un muy buen trabajo: "Me parece que ha sido un rey excepcional, totalmente necesario y ejemplar, además podemos estar todos los españoles muy orgullosos porque la imagen que da el rey Felipe fuera es impecable".

Eso sí, Preysler no ha querido desmerecer el trabajo que hace su madre, la reina Sofía (80): "Yo comprendo que la Reina Sofía vaya primero, es una persona muy querida y, además, se lo merece. En España ha estado toda su vida dedicada a nosotros".

[Más información: Tamara Falcó no se fía: rompe con su novio tras solo tres meses de relación]