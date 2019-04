El refugio de Carlota Corredera y su marido en sus vacaciones en Fuerteventura

Carlota Corredera (44 años) no pudo disfrutar de la Semana Santa porque trabajó y grabó algunos programas de Sálvame durante los festivos sagrados. Sin embargo, la presentadora cogió un avión junto a su marido, Carlos de la Maza, el viernes hacia el archipiélago canario, concretamente, a la isla de Fuerteventura.

Entre palmeras, buen tiempo y en un hotel de cuatro estrellas ha pasado el matrimonio cuatro días de descanso a 2.100 kilómetros de distancia de sus lugares de trabajo. La propia presentadora ha compartido dos instantáneas durante sus vacaciones; una, disfrutando de las emblemáticas dunas del lugar y otra, posando al lado de la piscina del hotel.

Carlota y Carlos se han alojado en el Barceló Corralejo Sands, un complejo de estilo resort con todas las comodidades para una escapada digna de los huéspedes más exigentes. Durante su estancia han disfrutado de los lujosos servicios e instalaciones del hotel. La imponente presencia de la fachada, la presentación de las palmeras alrededor de la piscina infinita exterior y las zonas ajardinadas con hamacas de lujo solo son los detalles que cualquier persona puede admirar a primera vista. Pero la gallega ha llegado con las pilar cargadas a su puesto de trabajo este miércoles gracias a otros exclusivos detalles que le ofrecía el lugar.

Mientras se bronceaban al sol, han podido 'mimar' su paladar con aperitivos locales y frescos como frutas, quesos o embutidos junto a una botella de champán. Todo ello sin moverse de su hamaca deluxe al lado de la piscina. Por si esto fuera poco, el spa y los masajes relajantes también estaban a su alcance, como el baño turco, la piscina interior con chorros de agua o la ducha de sensaciones.

La localización del hotel, a 600 metros de la playa de Corralejo -una de las más exóticas y deseadas por los turistas más viajeros- y a 5 minutos en coche de las emblemáticas dunas locales, es ideal para cuatro días de escapada. Tras un día de turismo y de descubrir los tesoros de la isla, nada mejor que volver al alojamiento y tener una habitación de su nivel: moderna, amplia, con cama king size y con las últimas tecnologías en su mano.

Justo antes de poner rumbo de vuelta a Madrid, la propia Carlota ha querido mostrar su agradecimiento al equipo que forma parte del resort y destacar su amabilidad: "Quiero agradecer a todo el personal del hotel su atención, mimo y cariño estas vacaciones en Fuerteventura. Volveremos". Al mismo tiempo, también ha querido dejar claro que con este buen gesto no estaba ocultando ningún tipo de colaboración comercial: "NOTA: la estancia no ha sido un regalo, que nos conocemos... este post es de agradecimiento, no intercambio, es de bien nacido ser agradecido".

Trabajando sin descanso

Carlota Corredera se ha convertido en uno de los rostros indispensables de Telecinco. Este 2019 su presencia a la cabeza del programa Sálvame ha multiplicado sus días. Y es que desde que dejó la parte de atrás de las cámaras para enfrentarse a la respetable audiencia 'cara a cara' su interés mediático y su conexión con la gente va en aumento. Tanto es así, que se ha convertido en el as en la manga de la cúpula del programa y no hay semana en la que no esté al menos dos tardes presentando el formato vespertino e incluso en los festivos cuentan con ella para, ya sea de forma grabada o en directo, liderar el cortijo corazonero de Mediaset.

