La cuenta atrás para Terelu: el martes ingresará para su operación de cáncer de mama

En la noche del martes y junto a su hermana Carmen Borrego (51 años), así ingresará Terelu Campos (52) para su operación quirúrgica. La malagueña está pasando el peor momento de su vida. Ella misma lo reconocía este pasado sábado en Telecinco: el nuevo cáncer de mama le ha pillado más baja y floja que nunca. Sin defensas. Ha sido el zarpazo más cruel conque el destino ha sorprendido a la colaboradora de Sálvame. El pasado viernes saltaba la noticia en forma de comunicado por parte de la Fundación Jiménez Díaz y, a las horas, se conocía el día del ingreso para la operación: el miércoles 11 de julio.

Este medio obtuvo las primeras palabras de su hermana, Carmen Borrego, quien aseguró que el mazazo lo conocían "desde hacía una semana". Convenía darse prisa con la intervención quirúrgica y JALEOS conoce todos los detalles que esconde el ingreso de la mediana Campos desde que se sentara en Sábado Deluxe para desvelar la nueva lucha a la que tendrá que hacer frente, en esta ocasión en su seno izquierdo.

Terelu Campos. Gtres

Tiene miedo, lo confesaba, y llora a solas. El tumor es cuatro veces más pequeño que el de hace seis años, algo que la llena de esperanza. Pero eso no quita el pavor. Terelu ha visto cómo la peor cara de su pasado ha regresado, pero en en esta ocasión no está sola: su hermana, Carmen Borrego, no piensa dejarla "ni un segundo sola". Se ha impuesto como no hizo en 2012 y, por encima de la voluntad de Terelu, ha ganado la terquedad y el sentimiento de protección de Borrego. De hecho, desde el pasado sábado la benjamina del clan Campos se ha trasladado al dúplex de la presentadora malagueña para arroparla y que no esté sola. Duermen juntas en esta aciaga cuenta atrás y así, de la mano, pretenden ingresar el próximo martes por la noche en la Fundación. Al menos, se informa a este medio que, pese a la intención inicial de Terelu de dejarse fotografiar a la entrada, este exposición sería "contraproducente" y, todo hace indicar, se evitará ese difícil posado.

En esas, la colaboradora acudirá al hospital horas antes para, de ese modo, pasar la noche "tranquila". Eso sí, huelga decir que su intención es mantener a los medios de comunicación, apostados a las puertas, constantemente informados, como ya hicieran las Campos en otras ocasiones. La cobertura está garantizada desde el minuto uno.

Teresa Campos, 'cuidada y aislada'

La malagueña en el programa 'Sábado Deluxe'. Mediaset

El pasado sábado Terelu se desnudó emocionalmente y, visiblemente nerviosa y rota, narró cómo se enteró de "ese tejido" complicado en su seno y de las lágrimas que corrieron por su rostro sin apenas contenerse. La presentadora intentó sacar arrestos y hacerse la fuerte, pero no pudo. Por primera vez, con su hermana se rompió por completo.

En el plató de los estudios de Fuencarral, Terelu expresó que en las primeras personas en las que pensó cuando el médico le dio la funesta noticia fue en su hija, Alejandra Rubio, y en su madre. Su intención era comunicar a Teresa la noticia con el máximo de información, y por ende, el mayor sosiego para su progenitora, delicada de salud en los últimos tiempos.

Y así fue, acudió hasta la mansión Campos acompañada de su hermana y su médico, Rocío, a quien considera un apoyo fundamental en todo este proceso. "Cuando se lo conté a mi madre, se puso a temblar. El sufrimiento de mi madre y de las personas que quiero me duele más que el mío", declaraba entonces con los ojos arrasados.

Cabe recordar que en los últimos tiempos la salud tampoco ha tratado nada bien a la matriarca del clan. Por ese motivo, la intención de las hermanas Campos ha sido cuidarla y dosificar la información que se le trasladaba sin omitir ningún dato importante. Remataba el sábado Terelu que su madre, loca de contenta por la comida, abría la puerta entusiasmada y que, al ver sus caras, los demonios del pasado se le vinieron encima.

What a lovely little mess I’ve made Una publicación compartida de ALX (@alerubioc) el 27 Jun, 2018 a las 6:04 PDT

Su hija, a su lado en forma de tatuaje

Cuando en 2012 el cáncer llegó a la vida de Terelu -después de haberlo vivido en su madre y su hermana-, su hija Alejandra era muy pequeña y, aunque se le informó, apenas fue consciente del sufrimiento de su madre. Sin embargo, este último revés lo ha encajado con 18 años, siendo plenamente informada de todo. Como prueba de su incondicional apoyo, la joven se ha tatuado un lazo rosa, el símbolo contra el cáncer de mama.

Su hija está siendo un apoyo importantísimo, un pilar fundamental. Fue en Deluxe donde Terelu pidió respeto por su hija y que los medios la cuidaran. En respuesta, su hija envió un mensaje en directo a través de su tía Carmen, que con la voz rota, leía: "Mamá, confío en ti. Todo va a salir bien y voy a estar a tu lado. Te aseguro que te lo voy a poner lo mas fácil posible, esta vez voy a estar contigo, tenemos que estar todos contigo. Te quiero muchísimo y eres la mejor madre del mundo. Pudiste hace seis años y podrás ahora también. He perdido a personas importantes por esta enfermedad, pero tú no vas a ser una de ellas".

[Más información: Las lágrimas de Terelu en 'Deluxe' al revelar los detalles de su segundo cáncer]