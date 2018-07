La obsesión de Kate Middleton vuelve a estar presente en el bautizo del príncipe Louis

El príncipe Louis ya ha tenido su primer 'acto oficial' este lunes. El hijo pequeño de Kate Middleton (36 años) y el príncipe Guillermo (36) ha recibido el bautismo con tan solo dos meses y medio de edad. La cita ha tenido lugar en el Palacio de Saint James, donde el pasado marzo también fue bautizada Meghan Markle (36).

Precisamente la duquesa de Sussex ha sido una de las protagonistas, siempre agarrada de la mano de su marido Harry de Inglaterra (33), con su estilismo y su clase ha vuelto a llamar la atención. Con un ceñido vestido en verde caqui de Ralph Lauren y tocado y zapatos a juego, la actriz no ha querido eclipsar a su cuñada ni el primer acto de su sobrino pequeño y se ha ocultado en un segundo plano en todo momento. Quien no se ha tenido que esconder porque directamente no ha ido ha sido la reina Isabel II (92), una sonada ausencia que ya preocupa a los británicos.

Kate Middleton mimetizada con su hijo Louis.

Pero el evento era por y para Louis. El bebé ha llegado en brazos de su madre, que lucía una gran sonrisa y un atuendo que recuerda mucho a los que vistió en los bautizos de sus otros dos hijos, George (4) y Charlotte (3). Kate confirma su color fetiche y su obsesión por este color pastel para las citas importantes y su diseñador favorito, Alexander McQueen. Lo vimos en la ceremonia de su primogénito, que escogió un conjunto en tono vainilla, mientras que para el bautismo de su hija optó por un abrigo de estructura recta, con cuello en solapa del mismo color amarillento aunque más claro.

Parece que a la duquesa le gusta ir acorde con sus hijos, ya que su pequeño Louis ha ido vestido con una réplica del faldón de cristianar real, confeccionado en encaje y con forro en satén blanco roto con toques vainilla en los remates.

Los detalles del servicio bautismal

El duque y la duquesa de Cambridge eligieron dos himnos, dos lecciones y dos himnos para el bautizo de su hijo. Los himnos son O Jesús, lo he prometido y Señor de toda esperanza.

Las lecciones que se han leído son la de San Marcos 10: 13-16, leídas por Miss Lucy Middleton y Efesios 3: 14-19, leídas por el Sr. Guy Pelly. Los himnos elegidos han sido: Este es el día que el Señor hizo (John Rutter) y Suo Gân, una canción de cuna tradicional galesa (Gareth Wilson). Serán interpretados por El Coro de la Capilla Real de Su Majestad.

Members of the Royal Family arrive at St James's Palace for the christening of Prince Louis. pic.twitter.com/3pDk4D898C — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 9 de julio de 2018

El arzobispo de Canterbury, el Reverendísimo Justin Welby, ha bautizado al príncipe Louis, apoyado por el Decano de The Chapel Royal, The Right Reverend y Right Honorable Lord Chartres, y El Subdecano de la Chapel Royal, El Reverendo Canon Paul Wright.

