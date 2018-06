Santi Vila: "Puigdemont me casó y no me salió bien"

Amigo íntimo de Carles Puigdemont -él le casó en su primer matrimonio-, el exconseller de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila (45 años), ahora es considerado como un traidor por una parte del independentismo después de que en el instante previo a la proclamación de la independencia, dimitiera.

“Lo único que le puedo echar en cara es que me casó y no me salió bien. Éramos muy amigos. Y quiero pensar que en lo personal lo seguimos siendo. Pero desde que proclamó la independencia, no hemos vuelto a hablar. Sí he hablado con su entorno, he subrayado que me tiene a su disposición, más allá de la discrepancia política”, explicó este domingo en Chester.

“2017 se inició con el anuncio por parte del Gobierno de Rajoy de la operación diálogo con Cataluña y hubo conversaciones con todos los partidos (…) Por parte del Gobierno del Partido Popular también hubo ministros que estaban muy preocupados por esta situación y que, discretamente, intentaron explorar posibilidades. Todos mis movimientos siempre fueron autorizados por el president”, recordó.

Santi Vila.

“No fue hasta los atentados de Barcelona cuando Puigdemont y Rajoy se dieron el teléfono móvil personal, es decir, la posibilidad de hablar, sin jefes de gabinete ni intermediarios, sin secretarias ni intermediarias, sin dejar rastro, a propósito de los atentados”, continuó.

Sin embargo, tras la tregua y la unidad contra la barbarie terrorista, llegó el 1 de octubre y la convocatoria del referéndum. “Estábamos convencidos que con la movilización masiva, conseguiríamos que Rajoy diera su brazo a torcer (...) Si de mí ahora dependiera no lo hubiéramos hecho de ese modo para evitar el mal trago a la gente”, sostiene Vila respecto a lo sucedido en aquella jornada.

“Aquí ha habido un ejercicio de responsabilidades a veces muy irresponsable precisamente por la elusión de responsabilidades. Tenemos que ser muy críticos y exigentes todos con nuestro propio papel. Y una vez lo hayamos analizado, que nos sea de alguna utilidad para mirar adelante”.