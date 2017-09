Paula Vázquez se pronuncia sobre su presunto 'affaire' con Pablo Iglesias

Paula Vázquez (42 años) se despertó este miércoles siendo coronada la nueva novia de Pablo Iglesias (38). Los usuarios de la red que no dudaron en que tenía que ser ella la que se escondía detrás de la "presentadora con pretensiones de actriz" que expuso Alfonso Ussía como la que ocuparía ya el vacío de Irene Montero (29). Durante 24 horas el teléfono de la comunicadora y de su entorno no dejó de sonar por las continuas llamadas de aquellos que buscábamos confirmar la noticia, pero no ha sido hasta este jueves cuando la gallega se ha querido pronunciar.

Tras el "me produce risa" que su persona de confianza declaró a EL ESPAÑOL, Vázquez muestra una actitud contraria y mucho más seria. "Deseando ver cuántos medios rectifican hoy la noticia falsa de ayer. Calumnia!", escribía en su perfil de Instagram en referencia a las informaciones que la señalaban como la nueva conquista del líder de Podemos.

"Vaya día que me disteis ayer", decía en su primera publicación en las redes para la que utilizaba una fotografía de ella en el campo junto a unos cochinos -desconocemos si iba con segundas intenciones-. Lo que sí hizo claramente es calificar a quienes este miércoles hablaron de ella, y para eso creó el hashtag: #Cotillas. Otras etiquetas que creó para la ocasión fueron #Loquehayqueaguantar o #Señordamepaciencia.

¿Habéis visto algún medio rectificar la noticia falsa de ayer?🤔Pues así con todo. #calumniaquealgoqueda😒 pic.twitter.com/LhaBDQo2UJ — Paula Vázquez (@PaulaVazquezTV) 14 de septiembre de 2017

De esta manera, la presentadora ha querido zanjar los rumores que le otorgan el puesto de 'primera dama' de Iglesias. Por lo que las redes ya tienen una nueva excusa para continuar su tarea de investigación y señalar a otra candidata que cumpla los requisitos. De hecho, son muchos los rostros televisivos que encajarían en la descripción ofrecida por el columnista Ussía y muchas aún más las posibilidades de que todo quede en meras especulaciones para el divertimento de las redes.

