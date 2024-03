Eugenia Osborne tiene los zapatos de charol de Jimmy Choo que te harán brillar

Este 20 de marzo de 2024 comienza, oficialmente, la primavera, la antesala del verano y el buen tiempo. Una temporada muy esperada y ansiada para muchos. Entre ellos, la influencer e hija de Bertín Osborne (69 años), Eugenia (38). Ella descuenta los días para el período estival y las altas temperaturas.

En su última publicación de Instagram, ha lucido un look con la "vista puesta en la primavera. ¿No tenéis ganas de que llegue?", ha posteado la que fue mujer del empresario Juan Melgarejo hasta julio de 2021.

En la instantánea, amén del abrigo y el regio dos piezas que luce -con un toque casual añadido con una camiseta básica blanca-, Osborne luce un zapato de vértigo. Un complemento que ha enamorado a sus 234.000 seguidores.

No en vano, a nivel de moda la hija de Bertín es uno de los valores seguros en lo que respecta a su poder suscriptor y su capacidad de influencer. Para su paseo por Madrid, Eugenia se decanta por unos salones de la firma Jimmy Choo. Se trata del modelo Big 100.

"Nuestro modelo Bing 100, confeccionado en charol, es sinónimo de estilo y modernidad", reza la página web. Para añadir: "La sofisticada pulsera de cristales que abraza la parte superior del pie aporta el toque final de glamour a este elegante modelo. Combínelo con un vestido corto de color negro y conviértase así en el centro de todas las miradas".

Los salones que ha lucido Eugenia -aunque en diferente color-.

Está disponible en diferentes tamaños y colores. Tiene un precio de 895 euros. La excelencia en la elaboración artesanal es parte integral del alma de Jimmy Choo.

"Como orgullosos creadores de belleza, ponemos un especial cuidado y precisión en cada pieza que lleva el nombre de la marca. Nuestra pasión por el tradicional trabajo artesanal y el diseño innovador es un reflejo de nuestro rico legado y nuestro espíritu pionero", se apostilla en el apartado Trabajo Artesanal.

Las reacciones a la publicación de Eugenia Osborne no se han hecho esperar: "Qué elegante, como siempre", "Back to the 90’s", "Monísimo el abrigo, te queda genial", "Lookazo", "Euge, qué bien quedan los colores claros", "Los zapatos son preciosos, pero yo no puedo andar más de 10 pasos con ellos".