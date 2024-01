Look 'efortless', la tendencia de peinado masculino que impuso Robert Pattinson y es el más deseado del momento

Robert Pattinson (37 años), uno de los actores más conocidos por su estilo casual y relajado, ha dejado claro que un peinado effortless es la clave para conseguir un aspecto fresco y atractivo sin necesidad de tener grandes habilidades en términos de belleza ni recurrir a demasiados elementos propios de los salones de belleza.

Es la solución perfecta y un acierto total para aquellos hombres que desean lucir un look moderno y sin complicaciones. Es decir, que puedan conseguirlo ellos mismos en casa. No obstante, por muy casual y desenfadado que parezca, este look que viene pisando con fuerza y se perfila como uno de los más deseados del comienzo de año, requiere de ciertos trucos.

"Para este tipo de peinados masculinos denominados effortless, o como los profesionales de salón llamamos 'perfectamente despeinados', son estilos muy orgánicos que apenas necesitan tiempo para conseguirlo", explican los expertos de Jean Louis David.

Robert Pattinson ha convertido el look 'efotless' en su seña de identidad. Gtres

Sin embargo, a la hora de recurrir a este peinado, es necesario tener en cuenta ciertas cuestiones estilísticas. "Una vez el cabello está limpio, utilizamos el secador para dar movimiento al cabello y, posteriormente, peinamos con los dedos para conseguir un acabado natural", aseguran los expertos del mencionado salón de belleza.

Esta técnica tiene como resultado un look sencillo con acabado natural, desenfadado y auténtico. Para mantenerlo a lo largo del día, es recomendable dar un toque de cera o laca suave. Estos productos, en cantidades mínimas, se aplican de manera estratégica para conservar el estilo casual y despeinado que caracteriza este look. Además, ayudan a añadir textura y definición, complementando el aspecto natural que se busca lograr y que el afamado actor Robert Pattinson domina desde hace mucho tiempo. El intérprete, de he hecho, lo ha convertido en su seña de identidad.

El look efortless, en definitiva, es un peinado sencillo y efectivo, ideal para lucir tanto en el día a día como para destacar en una ocasión más especial con un toque desenfadado.

El cabello limpio, el secado para generar movimiento y volumen, y el peinado con los dedos para un acabado natural, son los pilares básicos para obtener este look tan deseado. Es un estilo simple que podrán conseguir incluso los hombres con poca destreza para los peinados o aquellos que tienen poco tiempo. Los expertos lo catalogan como el equilibrio perfecto entre la sencillez y la elegancia, ideal para quienes buscan un imagen casual y en tendencia.

