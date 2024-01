Violeta Mangriñán ficha por el conjunto 'low cost' de falda y chaqueta que mejor sienta si estás embarazada

Violeta Mangriñán (29 años) se encuentra en la última etapa de su embarazo y a punto de dar a luz. La influencer, que se convertirá en madre por segunda vez junto a Fabio Colloricchio (33), cuenta los días y las horas para verle la cara a su pequeña Gia y, mientras apura al máximo este tiempo de espera, aprovecha su altavoz en las redes sociales para luchar su barriguita.

La valenciana muestra en su perfil de Instagram los looks ideales para la recta final del embarazo y que, sin duda, son perfectos para las mujeres que ya no saben qué ponerse en esos momentos.

Además de conquistar a sus más de 2,3 millones de followers con su estilo, inspira a las embarazadas a conseguir las prendas que ella se compra y enseña lo bien que le sientan a su cuerpo, amoldándose a su figura y, sobre todo, buscando la comodidad por encima de todo.

Captura de pantalla de Violeta Mangriñán. Redes sociales

"A estas alturas del embarazo ya no sé cómo vestirme, pocas cosas siento que me queden bien", escribía en un storie este jueves, 28 de diciembre, desde el espejo de su casa. "Este conjunto de punto de Mango me llegó en el último pedido que hice y es súper cómodo y bonito", señalaba.

Posando a cámara, y sentada en uno de sus sillones del salón, Violeta aprovechaba a enseñar lo que llevaba puesto y demostrar lo "divino" que es. El conjunto consiste en una bomber y una falda en tono crudo.

La chaqueta de punto fino presenta un diseño recto, cuello redondo, manga larga, terminaciones en canalé y botones a presión en la parte delantera de la prenda. Cuesta 39,99 euros y la marca fabrica tallas desde la XXS a la 4XL, perfecto si lo que buscas estando embarazada es que te quede fluida y vayas cómoda, dando opción a cualquier tipo de talla.

La falda midi de punto medio posee un diseño entallado, una cintura elástica sin cierre y una abertura lateral para darle al look un toque de glamour y originalidad. Tiene un coste de 29,99 euros y hay stock desde la XXS a la XXL, a excepción de la XL, que ya se ha agotado.

Así, todo el conjunto low cost tiene un precio inferior a 70 euros y, al igual que Violeta, te sentirás guapa, cómoda, y sin perder ni una pizca de estilo, demostrando así que son dos de sus prendas que mejor sientan estando embarazada.

Conjunto de Mango. Mango

