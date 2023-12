De Paz Vega a Paris Hilton: por qué tienes que recibir el 2024 vestida de blanco y dorado según los expertos

A medida que todos se preparan para dar la bienvenida al Nuevo Año 2024, los expertos en moda y estilo revelan por qué vestirse de blanco y adornarse con accesorios dorados es la elección perfecta para recibir este emocionante capítulo. Esta tendencia, respaldada por su simbolismo y elegancia atemporal, ha conquistado no solo los corazones de los entendidos en moda, sino también de las celebrities más top de nuestro país.

Según Jesús Reyes, estilista, periodista experto en moda y autor de Leonor: Estilo de una Borbón y Ortiz, "el color blanco es el color de la pureza, el color del renacer, de lo positivo, lo bueno…, que junto al dorado, que es el color del poder, del éxito y de la fortuna, estarás reflejando una imagen de ti de seguridad, éxito y abundancia".

La destacada Coach Personal y Ejecutivo, Cristina García – Forte Amorós, comparte su perspectiva única sobre la influencia de los colores en nuestro bienestar emocional y comportamiento. En el ámbito del desarrollo personal, Cristina García – Forte destaca que "el blanco simboliza pureza, paz y apertura, fomentando la exploración de nuevas ideas y la claridad mental esencial para el crecimiento".

[Analizamos con un experto el último e impactante anuncio publicitario de Paz Vega]

La actriz Paz Vega este mes de diciembre en Arabia Saudí. Gtres

"Asociado a la calma, el blanco crea un ambiente propicio para la reflexión y la introspección", aspectos claves que se trabajan en los procesos de coaching, añade la Ejecutiva. Por otro lado, la coach resalta que "el dorado representa abundancia, sabiduría y éxito, manifestando la búsqueda de la excelencia y la confianza necesaria para superar obstáculos".

Y es que, una vez más, celebrities como Paz Vega (47 años) y Paris Hilton (42) han recurrido a esta combinación absolutamente ganadora. Por su parte, Elsa Pataky ha demostrado ser la reina indiscutible de la alfombra roja, capturando todas las miradas. La actriz madrileña deslumbró en una de sus apariciones públicas con un vestido blanco que combinaba a la perfección elegancia y sensualidad.

La creación, con un sutil guiño nupcial, presentaba mangas largas, un escote infinito y un nudo frontal que generaba un favorecedor efecto cintura de avispa. El broche final: un pronunciado escote en la espalda. Además de su indiscutible sensualidad, el outfit de Pataky irradiaba elegancia.

Su elección de joyas discretas, con detalles geométricos en forma de triángulos, aportó un toque moderno y potente al look. El periodista experto en moda añade: "Esta propuesta de vestuario de Elsa Pataky me parece sublime, exquisita. Por supuesto, por su combinación de colores, pero también por la delicadeza del vestido y su sensual corte; además de la elección de las joyas y accesorios, que me parecen un completo acierto".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Elsa Pataky (@elsapataky)

Cristina García - Forte Amorós enfatiza que la combinación del blanco y el dorado crea una sinergia única. "El blanco aporta pureza y renovación, mientras que el dorado desprende energía y determinación para alcanzar metas. Es una excelente elección para recibir el nuevo año sintiéndonos empoderados y listos para recibir nuevos aprendizajes", añade.

Es por ello por lo que compartimos las mejores marcas made in Spain para que puedas recrear el look ideal de Elsa Pataky durante estas fechas y ser el centro de atención en la salida y nueva entrada de año.

"Como alternativa, podemos elegir un vestido de corte similar, quizás únicamente con escote trasero. O también en versión tuxedo en color blanco: chaqueta-esmoquin, sin nada debajo, con un gran escote en uve y pantalón del mismo color", termina concluyendo Jesús Reyes.

Elegancia sofisticada made in Spain

En la búsqueda del look perfecto para el Nuevo Año que combine elegancia, sofisticación y un toque de audacia, está disponible este vestido blanco con escote, diseñado por Elena Navarro Atelier, perteneciente a su colección Minimal. Este modelo no sólo encarna la simplicidad elegante, sino que también irradia modernidad y sofisticación, haciendo de él la elección ideal para recibir el año nuevo con estilo.

Vestido Elena Navarro Atelier, zapatos de Scandal54 y pendientes de Lisi Fracchia para copiar el look de Elsa Pataky.

El vestido blanco es la pieza central del look y para realzar la belleza y añadir un toque de glamour se combina con accesorios dorados. Por ello, estos zapatos de tacón destalonados dorados de la firma Scandal54. En cuanto a joyas, optamos por los pendientes Anniversary en oro de 18K con diamantes y el colgante en oro amarillo mate 18K con aguamarinas y diamantes de la reconocida marca Lisi Fracchia.

Pero ¿qué sería un outfit de fin de año sin un toque audaz y vibrante? Para añadir un toque rompedor y de color, en Ali d’Aria existe el tono perfecto: un esmalte en tono rojo Ferrari de la marca CND. Este detalle atrevido no solo contrasta con la elegancia del blanco y dorado, sino que también refleja una actitud vibrante y llena de energía para recibir la entrada de año por todo lo alto.

Ahora que has descubierto los secretos del deslumbrante outfit de Elsa Pataky, Paz Vega o Paris Hilton para dar la bienvenida al Nuevo Año, recuerda: la moda es una expresión personal. Inspírate en su estilo, pero hazlo tuyo. Lleva cada pieza con tu esencia única y brilla con autenticidad en esta celebración llena de estilo y renovación.

Sigue los temas que te interesan