Amelia Bono te enseña a darle un toque setentero a tus looks de verano con un conjunto de Zara que está rebajado

Amelia Bono con un look de Zara, en una foto compartida en su perfil de Instagram.

Amelia Bono (42 años) sigue de vacaciones en Marbella, deleitando a sus casi 500.000 seguidores con su armario veraniego. La influencer no sólo comparte sus planes estivales, junto a su marido, hijos y amigos. Sin descuidar la esencia de su perfil, también mantiene actualizado a sus followers con sus looks. La maleta de la hija de José Bono (72) lo tiene todo: bañadores, conjuntos de croché, vestidos y espectaculares conjuntos para salir después de un día de playa y piscina. Es el caso del dos piezas que muestra en una de sus últimas publicaciones de Instagram, con el que consigue un estilo setentero.

En su armario de verano se cuela este look, formado por un top y un pantalón estampado abstracto en tonos tierra, firmado por Zara, rebajado y batiendo récord en ventas. Al menos la pieza inferior, de la que se han comenzado a agotar algunas tallas.

El top es de cuello halter, tiene pliegues en la parte delantera, bajo asimétrico y cierre en la espalda con lazada y una ligera abertura que da un punto sexy al look. Está disponible desde la talla XS hasta la XL por el 46% menos de su precio base. La cifra original era de 29,95 euros, pero en período de rebajas ha descendido a 15,95 euros.

El pantalón es de tiro alto, pierna ancha y cierra en el lateral con una cremallera oculta en la costura. Se ha confeccionado desde la XS hasta la XXL, pero en algunos tamaños ya advierten que quedan "pocas unidades". Su precio original era 39,95 euros, pero ahora, con un 49% menos, llega a 19,99 euros.

Tal y como refleja en sus redes sociales, Amelia Bono lo ha llevado en una comida con amigas tras un día de playa. Lo ha combinado con unas sandalias de cuña que apenas se pueden entrever por el largo del pantalón. No obstante, cabe destacar que ha acertado con el calzado, ya que de esta manera se puede lucir el diseño del pantalón de una forma más elegante.

En cuanto a los complementos, ha optado por un bolso multicolor tipo capazo, muy propio de la temporada estival, unas gafas oscuras tamaño XL, su clásico reloj y varios anillos. En su melena no ha arriesgado demasiado y ha preferido llevarla suelta y al natural. No ha defraudado y, una vez más, Amelia Bono ha arrasado con su vestimenta. Los comentarios que recibe en las redes lo confirman. "Elegancia", "guapa" o "me encanta el conjunto", son algunos mensajes que se leen en su último post. La influencer, además, ha recibido varias preguntas sobre las firmas de sus diseños.

