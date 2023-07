Lucía Rivera y Kika Cerqueira tienen las gafas de sol que necesitas para triunfar este verano

Lucía Rivera (24 años) y Kika Cerqueira han inaugurado el evento de verano de Sunglass Hut para presentar las gafas de sol que son tendencia para esta temporada. Ambas modelos han demostrado su estilo con sus monturas favoritas de la campaña Find Every Shade of You en la emblemática terraza del Hotel Hyatt Centric de Madrid. La campaña reúne cuatro tendencias del verano que destacan por sus formas singulares, lentes de tonos suaves y degradados y colores brillantes que se adaptan a todo tipo de estilo.

Para disfrutar de sus vacaciones, las talents han escogido diferentes gafas de sol de la campaña estival: desde los modelos más elegantes a sporty, edgy hasta los más icónicos de Sunglass Hut para su día a día, cada una ideal para cada momento del verano. Asimismo, estas son perfectas para elevar cualquier look gracias a la diversidad de la colección que cuenta con nuevos diseños, monturas y lentes excelentes para todo tipo de ocasión.

La modelo portuguesa Kika Cerqueira asegura que "no concibe un día sin gafas de sol, por eso presentar las nuevas colecciones de la temporada de verano con Sunglass Hut ha sido todo un honor". Por su parte, la modelo Lucía Rivera también se define como una entusiasta de las gafas de sol ya que "son el complemento perfecto que nunca falta en mis looks, siempre llevo gafas de sol cuando voy en coche, en los aviones y hasta en casa, son tan cómodas que ni me entero que las llevo", confiesa la influencer.

La modelo con unas gafas de la nueva colección.

Durante el evento, también han acudido influencers y creadoras de contenido como Sara Baceiredo, Carla Hinojosa, Aina Simón, Aitana Soriano, Carlota Marañon, Silvia García Bartabac, Carla Asensi y Dan Photo. Todos han descubierto las gafas de sol que más se adaptan a ellos gracias al workshop de armocromia, un asesoramiento personalizado por profesionales que analiza los rasgos faciales para dar con las gafas que más se ajusten a ti. Este servicio también está disponible en las tiendas físicas de Sunglass Hut.

