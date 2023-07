El bolso de lujo de Georgina Rodríguez que utiliza para volar en su jet privado: es uno de los más caros de Hermès

Georgina Rodríguez (29 años) es una fuente de inspiración para todos aquellos que puedan permitirse el lujo de derrochar miles de euros solo para llevar ropa lujosa y de marca. Tanto que, un look que podría parecer de salir a hacer la compra, pasa a ser tendencia simplemente con vérselo a ella. Y, a no ser que te sobre el dinero, no podrás ir como ella por mucho que te guste.

La pareja de Cristiano Ronaldo (36) no tiene problema en compartir todos sus looks y atuendos nada baratos. Es más, la moda es su pasión. Así se pudo ver en su documental, 'Soy Georgina', donde aparecía entrando a distintas tiendas y compraba un atuendo tras otro sin mirar el precio. "Fui a comprar un modelito para la playa y, al final, me llevé media tienda... Que me digan ahora cuánto es la broma", decía. El total rozaba los 30.000 euros.

El último modelito que ha lucido en una de sus publicaciones de Instagram, donde aparece en su jet privado, puede parecer un simple mono, unas sandalias básicas y cualquier bolso negro. Nada más lejos de la realidad.

Con calculadora en mano analizamos cuánto cuesta su bolso. Este lo acompaña con un mono en color lila, con aberturas a cada lado de la pierna y la parte de arriba en formato camisa.

Para cubrirse de los rayos del sol que puedan entrar por la ventana de su avión, utiliza unas gafas de sol sin montura de Miu Miu en tono malva con el logo en letras doradas y un diseño sin montura. Cuesta 450 euros. Para hacer un total look, Georgina ha decidido darle glamour a su conjunto y plantarse unas sandalias Louis Vuitton plateadas de 740 euros, aunque se pueden encontrar en otras páginas por hasta 1.800.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

En una de sus manos sostiene un neceser, también de Louis Vuitton, en tonos marrones, clásico de la marca, confeccionado en lona Monogram, con formas redondeadas y base plana para facilitar el acceso a los productos más pequeños. Puede encontrarse en la propia página web por 450 euros.

Y por último, la joya de la corona, el bolso negro que aparece al lado de la ventanilla. Es de una de las firmas favoritas de la empresaria. Como no, se trata de Hermès, casa de moda francesa que vuelve loca a Georgina, ya que en sus fotos nunca falta un bolso o neceser suyo.

Este en concreto es un Birkin y es uno de los más caros de toda la colección. Está confeccionado con piel de cocodrilo y su totalidad negro intenso le da su nombre: "So Black Matte". Las partes metálicas están hechas con oro amarillo y su broche está adornado con diamantes blancos. Alcanza la friolera cifra de 42.500 euros, sin duda, lo más caro de su look.

