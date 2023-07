Ana Boyer desvela los secretos de su look para la boda de Tamara Falcó: a medida y personalizado

Ha pasado poco más de una semana desde que Tamara Falcó (42 años) se dio el 'sí, quiero' con Íñigo Onieva (34) y el enlace sigue en la memoria de muchos. No sólo por el discutido vestido nupcial, también por los estilismos de algunas asistentes, entre las que Ana Boyer (34) fue una de las más elegantes. Eligió una de las creaciones de su hermana para Pedro del Hierro para su look de invitada, pero no era exactamente el diseño que se puede adquirir en la web de la firma.

Hubiera sido demasiado arriesgado y evidente presentarse en el palacio de El Rincón con el modelo original que, curiosamente, lleva por nombre Anita. Ella prefirió hacer un guiño a la novia, pero aportando su toque personal. Aunque ha tardado unos días en desvelar el secreto, la influencer ha dado los detalles en su perfil de Instagram. Había que esperar a que se publicara la portada del enlace y a que se calmaran un poco las cosas.

Mientras Tamara está de luna de miel, Ana ha subido una foto suya del gran día y ha confesado: "No lo dudé ni un momento y para la boda de mi hermana elegí uno de los diseños de Pedro del Hierro y TFP by Tamara Falcó, me hacía especial ilusión poder lucir el vestido que lleva mi nombre".

[El look de Ana Boyer o cómo llevar un vestido de inspiración ibicenca a una preboda en el Ritz]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pedro del Hierro (@pedrodelhierro_official)

Aclarado que, como se esperaba, su decisión tenía mucho de homenaje a la protagonista del evento, a continuación la hija menor de Isabel Preysler (72) aclara el motivo por el que su vestido no puede encontrarse dentro de la colección. "Me lo hicieron a medida, bicolor en verde agua y morado y el resultado no me pudo gustar más. Gracias a todo el equipo por acompañarme en un día tan importante. Qué gran recuerdo", confiesa en su perfil de Instagram.

Las tonalidades elegidas por Ana son perfectas, ambas de tendencia y además empastan perfectamente. El diseño original está confeccionado en rosa y naranja empolvado, dos colores quizá demasiado claros para la boda; no deseaba competir con la novia. Ella siguió a rajatabla al dress code del enlace, algo que no hicieron algunas invitadas como Eugenia Martínez de Irujo (54), que fue de beis.

Al ser hecho a medida, especialmente para ella, le sentaba como un guante. Ella colocó los tirantes de la parte superior, justo a mitad de los hombros, aunque la modelo de la web los lleva mucho más abajo, dándole un toque atrevido. El vestido aún puede adquirirse y está rebajado de 329 a 164 euros y es muy original por la parte de atrás, Un buen fichaje para una boda o una fiesta.

Este es el diseño original de TFP by Pedro del Hierro.

Sigue los temas que te interesan