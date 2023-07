Cómo incorporar a tu look, zapatillas deportivas de la manera más veraniega

Conocidas como zapatillas deportivas, sneakers o tenis, este tipo de calzado es el favorito por excelencia de los últimos años y no es para menos. Su extrema comodidad sumada a los diseños que cada vez se presentan más modernos y versátiles, hacen de estos zapatos los nuevos imprescindibles de todas las generaciones. Y es que desde que se popularizase el estilo de la moda urbana, ya no hay quien se le resista a ese nuevo estilo que ha pasado de llevarse única y exclusivamente con prendas deportivas, a combinarse incluso con trajes, vestidos y prácticamente cualquier otra prenda. Además, no han sido pocos los factores que han impulsado su popularidad, desde la pandemia al teletrabajo han hecho que las deportivas sean ahora mucho más famosas que nunca.

Invierno, verano, otoño o primavera, cualquier época es buena para calzar tus deportivas y es que existe un gran grupo de la población que si fuera por ellos no se las quitarían para dormir. Ahora que por fin ha llegado el verano, hay también quien se resiste a quitárselas pase lo que pase ya que ni siquiera se imaginan con otro tipo de calzado. Sin embargo, algunos modelos pueden ser demasiado calurosos para llevar en esta época del año.

Pero, hay que decir también que existen ciertos diseños que son perfectos para llevar en verano. Zapatillas fabricadas en materiales más ligeros que ayudan a que transpire el pie y, por lo tanto, sean mucho más frescas a la hora de soportar las altas temperaturas de julio y agosto.

Forma clásica de llevar las zapatillas.

Hablamos de diseños que nada tienen que envidiar a los que llevamos en invierno porque además, tan solo necesitarás unos buenos calcetines gorditos para seguir poniéndote estas zapatillas cuando más frío hace. Cabe destacar el color blanco como uno de los protagonistas indiscutibles de la época estival en la que las zapatillas también se tiñen de este color claro y que tanto luce. Un color de lo más versátil que combina con todo por lo que podrás llevarlo tanto con un sinfín de looks como de tonos y combinaciones de estampados o colores, haciendo de tus estilismos, los más apetecibles.

A la hora de añadir a tu look veraniego las sneakers o deportivas, puedes mantenerte en mezclas más clásicas o apostar por condiciones más arriesgadas. Entre las combinaciones que más gustan a las prescriptoras de moda están las de los vestidos en todos sus colores, estampados, largos y estilos. Nada sienta mejor para un ambiente relajado y distendido que las deportivas con vestido. Los pantalones de traje también son otra combinación de esas que favorecen a todo el mundo, de hecho la clave está en la parte de arriba ya que puedes elegir desde un chaleco, un top, una blazer o sencillamente una camiseta.

Un truco que nunca falla es establecer una relación entre tu look y las zapatillas mediante un color, por ejemplo. Si las zapatillas tienen una pincelada en color rojo, gris o azul marino, elige una prenda que tenga un toque en ese mismo color.

Con vestidos es una de las tendencias más de moda.

