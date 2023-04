María García de Jaime tiene el conjunto sofisticado que te hará quedar bien en cualquier evento

María García de Jaime (26 años), mujer de Tomás Páramo (26), es símbolo de moda, pero también de éxito personal. La influencer está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida con la llegada de su tercer hijo, Fede.

"¡Fede ya está llamando a la puerta! Meri está un poco nerviosa, así que vuestras oraciones ayudarán", con estas palabras anunciaba Tomás Páramo que María García de Jaime y él estaban a punto de dar la bienvenida a su tercer hijo en común. Pero, más allá de su parcela personal y familiar, García de Jaime se ha convertido en todo un ejemplo de elegancia y buen gusto para sus 557.000 seguidores.

Lo demuestra casi cada día a golpe de post y lo ha vuelto a hacer en una de sus últimas publicaciones. En concreto, hace sólo unas horas la influencer publicaba en sus redes varias imágenes en las que posa con un sofisticado conjunto de la firma María de la Orden. Un dos piezas que, rápidamente, se ha convertido en el protagonista de los comentarios de su muro de Instagram.

Se trata, por un lado, del pantalón, modelo Niza, que es ideal para darle la bienvenida a la primavera y el verano. Cuesta 140 euros. "Estos pantalones divertidos y elegantes son perfectos para usar en la ciudad y en tu destino de verano favorito. Son de corte recto y de cintura alta con cierre de botones. ¡Los dos bolsillos delanteros de parche le darán un toque retro a tu look!", se puede leer desde la página web.

Por otro lado, la camisa recibe el nombre Koko. "Definitivamente, marcará la diferencia en tu look. Serás el centro de todas las miradas con él", se sostiene desde la firma de María de la Orden. Cuesta 120 euros.

El conjunto que ha lucido María García de Jaime en un montaje de EL ESTILO.

En cuanto a la descripción, se informa: "Koko Shirt es una camisa entallada, más pequeña de cintura con un bonito estampado rosa con detalle de botones amarillos. Tiene cuello Mao y manga corta".

Las reacciones a su publicación no se han hecho esperar: "Qué guapísima estás y qué ilusión verte", "Muy cool", "Tienes un aire a Romina Power cuando era joven", "Qué ternura y qué elegancia desprendes", "Preciosa", "Uno de los mejores looks que has lucido".

