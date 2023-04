María Pombo potencia un 'look' básico con el chaleco vaquero más original de la temporada

Almería fue el lugar escogido por María Pombo (28 años) y su familia para disfrutar de unos días de descanso esta pasada Semana Santa. Un enclave especial para el círculo más cercano de la influencer en el que el buen tiempo jugó a favor y se convirtió en uno de los grandes protagonistas de sus jornadas de relax. Tanto la joven empresaria como sus hermanas pudieron sacar del armario algunos de sus bikinis y una serie de looks estivales que ya son una inspiración para sus followers.

Ningún outfit ha dejado indiferente a sus seguidores, pero hay uno que sobresale entre todos por sus piezas deportivas y versátiles, ideales para lucir en la ciudad durante los meses de primavera y verano.

Este pasado martes 11 de abril, María Pombo se mostró en sus redes sociales con un look básico de vaqueros y camiseta blanca al que dio el toque final con una pieza clave para esas jornadas en las que se busca sacarle el máximo potencial al outfit más sencillo.

La prenda en cuestión es el chaleco 'Toukbal', firmado por Himba Collection, la marca de moda de sus amigos Tomás Páramo (27) y María García de Jaime (27). Tiene un valor de 139,95 euros y de momento está agotado en la web. Pombo, en parte, ha conseguido este récord tras compartir su look en su cuenta de Instagram.

En cuanto al diseño, es un chaleco vaquero original y diferente a otros modelos de estas características. Tiene frunces en el bajo, cierre con botones metálicos y detalle en los laterales. Por su tejido denim, no sólo es ideal para llevarlo con un sinfín de apuestas estilísticas. También es una garantía para lucir un estilismo trendy. Y es que, este tipo de prendas, suelen ser de las más demandadas durante la primavera-verano.

Precisamente el tejido vaquero también lo convierte en un chaleco de fondo de armario. Es un clásico que no pierde vigencia y que puede lucirse en un sinfín de ocasiones. Desde la marca aseguran que es "la pieza clave para marcar la diferencia". Y aunque fue lanzado en la temporada de otoño, bien vale para lucirlo en otros momentos de entretiempo como esta primavera. Sólo hay que fijarse en el Instagram de María Pombo para confirmarlo.

La influencer remató su look con una gorra Polo en color beige que no sólo la ayudó a protegerse de los rayos del sol. Este tipo de accesorios también están en tendencia y María Pombo no ha hecho más que comprobar que, cuando se trata de moda, ella es una de las primeras en destacar.

