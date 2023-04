Carlota Corredera tiene la falda de tul ideal para brillar en cualquier fiesta

La presentadora Carlota Corredera (48 años) desapareció de la parrilla de Mediaset como presentadora de Sálvame en marzo de 2022. La también periodista y directora de televisión dejó sus funciones en el espacio vespertino de Telecinco y, desde entonces, ha probado suerte como profesional con dos proyectos, ¿Quién es mi padre? y Mediafest.

Desde antes de que este hecho tuviera lugar, la vida social de Carlota Corredera siempre ha sido muy selecta; no es un rostro que se deje ver en exceso en los saraos y eventos públicos madrileños. No obstante, el pasado 24 de marzo de 2023 acudió como invitada al estreno del musical Aladdin.

La que fuera rostro indispensable de Mediaset España ha posteado en sus redes: "Como una princesa Disney me sentí ayer en el estreno de Aladdin con este look de ensueño de @marina.rinaldi. Enhorabuena a @stageentertainment por el IMPRESIONANTE e IMPECABLE musical que lo va a petar, sin ninguna duda. Espectacular puesta en escena, efectos especiales y vestuario".

Como bien avanza ella, se trata de una falda de la firma Marina Rinaldi. "Falda de tul multicapa con aplicación elástica en la cintura, forrada. Elegancia vintage reinterpretada en clave contemporánea gracias a la línea de volantes acampanada con volumen creada por tres capas de tul. Un modelo de alto impacto para lucir en ocasiones especiales. La prenda forma parte de la colección principal de Marina Rinaldi", se puede leer desde la página web.

Cuesta 285 euros. Está fabricada en cien por cien poliéster y, sobre la composición y el lavado, se hace constar: "No lavar en agua; no decolorar; no secar en secadora; plancha tibia máx 110 grados; lavar en seco delicado con percloroetileno; no limpieza profesional al agua; lavar por separado".

Los seguidores de Carlota Corredera le han dejado comentarios en su muro del corte: "Te echamos de menos como princesa de la comunicación", "Qué guapa", "Bellísima", "Fabulosa, felicidades", "Qué look más chulo, te sienta de maravilla", "La falda te favorece muchísimo".

Desde la página de Marina Rinaldi se hace constar: "Nos gustan las mujeres que están orgullosas de su cuerpo y adoramos la belleza femenina, independientemente de su talla. Descubre todas nuestras colecciones: estilo italiano, calidad de sastrería y elegancia".

