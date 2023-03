Mango lanza un nuevo servicio de alquiler de 'looks' completos de fiesta por menos de 50 euros

Alquilar un vestido en vez de comprarlo: esa es la cuestión. En un mundo cada vez más contaminante, siendo la moda una de las industrias (después de las petroleras) que más negativamente influye sobre el medioambiente, rentar es una de las opciones más sostenibles.

Existen ya muchas tiendas de alquiler de prendas y accesorios de diseñadores y marcas de costura pero hasta ahora no había ninguna de moda democrática como es Mango. La empresa catalana ha sido pionera y ha lanzado un nuevo servicio de alquiler de looks de fiesta.

De momento, hay un total de 29 looks completos entre vestidos, pantalones y trajes de dos piezas. Ningún accesorio, por ahora. Una de las joyas de esta selección es un vestido azul marino de topos blancos y con cuello halter al más puro estilo Julia Roberts en Pretty Woman, que está a la venta por 60 euros. El alquiler de esta prenda, en cambio, cuesta 21,90 euros.

Vestido de topos de Mango.

También hay total looks como un traje de blazer y pantalón satinado de tiro recto en malva, ideal para cualquier evento de día. Su precio es de 45,99 euros si la opción fuera la compra, pero si decidimos alquilarlo se puede conseguir por 34,90 euros.

El ahorro es uno de los atractivos a la hora de alquilar, pero no es el único. Este sistema permite a los más fashionistas poder lucir un mayor número de prendas y no repetir los looks.

Cómo funciona

Traje de chaqueta y pantalón de Mango.

Una vez se haya seleccionado el estilismo que se quiere alquilar solo hay que elegir la fecha y la franja horaria en la que se quiere recibir el pedido. "El periodo de alquiler es de cuatro días, contando desde el día en que recibes tu pedido. Por ejemplo, si tu evento es un sábado, te entregaremos el pedido el jueves y tendrás que devolverlo el lunes", explican en la página web.

Aunque ofrecen envíos en 24 horas, desde Mango recomiendan hacer el pedido con al menos 48 horas de antelación. Pasados los cuatro días laborables, hay que devolver los artículos guardándolos en la caja donde se recibieron. Un mensajero irá a por ellos. Es muy importante devolver los artículos el día acordado, de lo contrario se cobrará un día de alquiler adicional.

