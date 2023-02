¿Quieres dejar de pelearte con tus rizos? La fórmula definitiva para lograrlo

Las melenas curly están de moda, sí; todas quieren presumir de rizos, también; pero no, conseguir que luzcan sueltos y fantásticos no siempre es tarea fácil. Amparo Carratalá, peluquera experta en Método Curly (a nivel profesional y personal), tiene la fórmula definitiva para que lo logres de una vez por todas.

Nadie puede entender los dramas que atraviesa una curly mejor que otra curly, como es el caso de la peluquera Amparo Carratalá. Cuenta con una larga trayectoria profesional que la ha llevado a convertirse en referente a nivel nacional e internacional. Además, por sus manos han pasado muchos rostros conocidos, como Cristina Serrato, Lucía Be o Silvia Congost, que pueden dar fe de que, aunque a veces parezca misión imposible, domar tus rizos y reenamorarte de ellos es posible.

"Las melenas rizadas son espectaculares pero requieren de cuidados muy específicos para mantener a raya el encrespamiento y conseguir que adopten la forma que realmente queremos. Aunque existe mucha literatura al respecto, a menudo solo se encuentran consejos muy genéricos que acaban creando más confusión, porque cada rizo es un mundo y lo que funciona para uno, no siempre es lo adecuado para otro", explica la experta Amparo Carratalá. "Como chica curly, y después de trabajar con muchísimas clientas en el salón, sé lo frustrante que resulta no conseguir darle la forma que queremos a nuestro cabello rizado y dejarnos el sueldo en productos que no nos solucionan el problema", añade.

La clave del éxito 'curly'

Hablar de pelo rizado es una categoría demasiado amplia, que abarca distintos tipos de rizo y de necesidades. "A la hora de cuidar y peinar una melena rizada influyen factores como el grosor del pelo, el tipo de corte y también las condiciones climáticas del entorno. No es lo mismo estar en un lugar seco, que con mucha humedad, por ejemplo. Por eso, hablar de un solo Método Curly no consigue darnos la solución que buscamos en muchas ocasiones", apunta Carratalá.

El secreto del éxito está en encontrar un método personalizado: tu propia rutina curly. "Debemos empezar siempre con un autodiagnóstico que nos permita saber exactamente qué tipo de rizo tenemos y cuáles son sus necesidades. Esta información nos servirá para escoger aquellos productos que de verdad vayan a ser eficaces. También es importante que sepamos cuál es su forma correcta de aplicación, de lo contrario, no servirán de nada. Otros factores que influyen en el aspecto final de nuestros rizos son la forma de secado, para evitar el temido encrespamiento, y los cuidados necesarios los días posteriores al lavado, para que el efecto se mantenga intacto el máximo tiempo posible".

