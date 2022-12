Las botas media o calcetín de Zara con tejido brillante que triunfarán estas navidades

La moda una vez más se abre paso. La última tendencia en cuanto a calzado se refiere son las botas media o calcetín que llegan hasta los muslos. Y Zara, como no podía ser de otra forma, ha sido una de las primeras en lanzar un modelo que seguro se agotará en cuestión de poco tiempo.

En la web del buque insignia de Inditex se pueden encontrar bajo la etiqueta de 'botas XL tejido'. Se encuentran entre las novedades que acaban de llegar a la firma y están fabricadas en China. Se trata de un diseño que en su parte de abajo es una especie de zapato de tacón que se extiende a lo largo de toda la pierna hasta un poco más arriba de la rodilla a modo de media. En el caso de Zara esa media es de un tejido brillante con cristales decorativos en todo el corte.

Llevan una plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, diseñada para ofrecer un mayor confort, ya que la altura del tacón es de 7,2 centímetros. El resto de los materiales es poliéster que aporta suavidad al diseño y un forro elaborado con poliuretano.

Botas XL tejido de Zara. Zara

De momento, el único color en el que están disponibles es en negro y los números en los que se pueden comprar van del 36 al 41 (en este último ya están agotadas). Son ideales para combinar con los looks de fiesta, ya que aportan ese toque de glamour y sofisticación característicos de estos días.

Estas botas over the knee también se pueden combinar con prendas más desenfadadas como faldas cortas básicas más camiseta y americana o jersey.

Su principal desventaja, su precio. El coste de estas botas es de 189 euros, siendo sin duda, un capricho en toda regla ya que no son tantas las ocasiones en las que se pueden lucir.

No obstante, si la temporada pasada este tipo de botas infinitas se convirtieron en un must have, este año han llegado definitivamente para quedarse.

