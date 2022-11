Laura Madrueño tiene el dúo de invitada más original: vestido vaporoso verde botella y botas altas

El otoño también es época de bodas y la temporada marca un nuevo dress code para las asistentes. El largo midi y la maga larga abullonada son tendencia y el vestido de Laura Madrueño (36 años) cumple con estas dos premisas convirtiendo su look en una opción perfecta para ser la invitada más elegante. La meteoróloga de Mediaset ha asistido al enlace de unos amigos y ha deslumbrado demostrando que la sencillez también puede ser glamourosa y que no hace falta gastar una cantidad desorbitada de dinero para estar perfecta.

No solamente eso, también aporta un truco de estilo ideal para las que quieran romper con el protocolo y prescindir de los consabidos zapatos de tacón para un evento de estas caracerísitcas. Las botas altas son el nuevo must have, porque la moda es renovarse y atreverse a canbiar las reglas.

Las tonalidades tierra y musgo resultan idóneas para la estación de la caída de la hoja, donde la naturaleza muestra su nuevo Pantone en todo su esplendor. El diseño que ha elegido Laura para este 'sí, quiero' otoñal es verde, fluido y con drapeados estratéticos que envuelven su figura. Lo firna la marca gallega Coosy, con Virginia Pozo, su fundadora y directora creativa, al frente.

El look completo de Laura Madrueño para su última boda. Instagram.

Es el modelo Renat en verde botella y cuesta 180 euros. Está confeccionado en tejido satinado verde, con cuello redondo y manga larga abullonada con puño elástico. Lo original del patrón es que incluye un detalle superpuesto en los hombros que permite crear un vestido multiposición. El corte va a la cintura, con falda fluida y volante asimétrico en el bajo. La espalda, cerrada con cremallera invisible y lleva un fajín en el mismo tejido.

Todo esto lo hace ideal para bodas otoñales. Laura ha elegido un toque desenfadado en los complementos, por tratarse de un evento de día. Las botas de caña alta y tacón cómodo en color camel aportan originalidad al conjunto. Llevan un sutil estribo en el mismo tono con una pequeña hebilla dorada.

Este tipo de diseños son perfectos para alagar figura con prendas midi. Un acierto total. En cuanto a las joyas: un brazalete dorado ancho en una de las muñecas y un reloj negro en la otra, con un anillo en el mismo color. La naturalidad es la característica principal de este look de invitada, con el que la meteoróloga seguro servirá de inspiración para muchas de sus 129.000 seguidoras en su peril de Instagram. Además de dar el tiempo en Mediaset, su estilo es protagonista en las redes sociales.

