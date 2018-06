El amarillo neón no solo sabe lucirlo Bella Hadid: aquí tienes todas las claves

NO SIN MI COLOR PREFERIDO

Todo aquel que haya observado los últimos looks de Bella Hadid (21 años) se habrá dado cuenta de que tienen un claro punto en común: el color. De hecho, en su último fin de semana ha demostrado que siente una auténtica fijación por el color amarillo neón. Hasta en dos ocasiones se ha dejado ver la artista con ese color, el cual lo mismo lo luce en un mono que en un traje de dos piezas. No es difícil imaginar que en su armario prima la tendencia fluorescente.

Tantas veces opta por llevarlo que es fácil pensar que la elección es puro capricho, que lo lleva simplemente como un reclamo visual y que es una de las únicas personas capaz de combinarlo, porque no tiene cabida en la vida real. Pero no, este color es factible combinarlo. La maquilladora Cristina Lobato desvela las claves para conseguir unos de los make up más arriesgados de la temporada.

Bella Hadid luciendo su color estrella de la temporada. Gtres

1. Si eres atrevida, apuesta como la modelo por el total look en amarillo. Desde tu estilismo, pasando por la manicura y finalizando con unos párpados en tono mostaza. Lo cool es mezclar diferentes tonalidades de amarillo sin ningún miedo, ¡aquí hemos venido a deslumbrar!

2. Para los párpados, escoge las tonalidades de amarillo que mejor te sienten. Prueba diferentes combinaciones de degradados en las sombras para dar con tu favorita.

3. Opta por los amarillos más brillantes y claritos para la zona del lagrimal.

4. Los tonos más oscuros como el mostaza o los acabados mate, aplícalos en la cuenca como transición o al final del párpado para dar intensidad a la mirada.

5. Difumina muy bien para que los colores de las sombras se integren a la perfección en tu mirada.

6. Combina las sombras amarillo neón con un maquillaje más neutro. Como el de Bella Hadid, en los labios simplemente un toque glossy en rosa nude para dar frescura.

7. Marca un eyeliner fino a ras de pestañas que te sirva para enmarcar y dar profundidad a la mirada.

