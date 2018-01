MOMAD Metrópolis pone la moda a tus pies

No existe un look perfecto si no hay un buen par de zapatos. Los accesorios son la parte esencial de cualquier conjunto de ropa, los complementos convierten el traje más corriente en el más fulgurante. MOMAD Shoes trae las mejores tendencias de esta nueva temporada.

El Salón Internacional del Calzado y Accesorios llega a Madrid este 2 de marzo, sus puertas estarán abiertas durante dos días, hasta el 4 del mismo mes.

El escenario escogido para vender los zapatos, accesorios y complementos de la temporada es IFEMA-Feria de Madrid. En el salón profesional cientos de firmas presentan las nuevas colecciones que marcarán la pauta de este otoño-invierno 2018/2019 y las últimas novedades para la primavera-verano 2018.

Imagen de la feria MOMAD en IFEMA. MOMAD

Estilo Casual, Urbano, Tradicional o Sostenible, todos se dan cita en esta feria profesional donde confluyen grandes marcas y firmas emergentes. Un enorme escaparate donde encontrar desde los tacones más sofisticados de prestigiosas firmas, a deportivos inteligentes que incorporan la tecnología más innovadora, o sorprendentes modelos elaborados con materiales reciclados.

En la zona exterior del recinto tendrán lugar los desfiles en la pasarela MOMAD Catwalk, exposiciones relacionadas con el calzado y los accesorios, actividades paralelas y zona de ocio, completan la oferta de este salón.

Como es habitual en este salón internacional del calzado, la pasarela especial del exterior acogerá los desfiles de una selección de firmas participantes. Todo para que la experiencia del visitante resulte plena y perfecta.

Hasta el 22 de enero todos los jóvenes diseñadores tendrán la oportunidad de hacerse con un stand en la feria MOMAD. Los participantes no podrán tener más de dos años de experiencia. El objetivo del concurso es apoyar a los jóvenes a los emprendedores del mundo de la moda. Un jurado profesional elegirá a las personas que podrán disfrutar de un stand compartido para exponer su colección en esta nueva edición.

