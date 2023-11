Crece la preocupación por el estado de salud de Bruce Willis a causa de su demencia: ya no reconoce a Demi Moore

Bruce Willis (68 años) está atravesando un duro momento de salud. La familia del actor convive con la demencia frontotemporal que padece éste, una enfermedad de la que fue diagnosticado en marzo del año pasado después de abandonar la industria del cine. Por este motivo, dejó de trabajar hace un año.

Una noticia que dieron a conocer sus cinco hijas, su exmujer Demi Moore (61) y su actual esposa, Emma Heming (44). La familia del intérprete calificó el diagnóstico como una enfermedad "cruel".

"Lo que estoy aprendiendo es que la demencia es difícil. Es duro para la persona diagnosticada. También es duro para la familia. Y eso no es diferente para Bruce, ni para mí, ni para nuestras chicas. Cuando dicen que es una enfermedad familiar, realmente lo es", confesó la actual mujer de Bruce Willis.

Bruce Willis el pasado mes de septiembre en Los Ángeles (Estados Unidos). Gtres

En las últimas horas, se han conocido más detalles sobre el estado de salud de Bruce Willis y sobre cómo le está afectando su demencia frototemporal. De hecho, desde su entorno aseguran que el actor ya no reconoce a su exmujer, Demi Moore.

La estrella de Hollywood ha ido empeorando a medida que ha avanzado su enfermedad. Así lo ha afirmado la revista Closer, que asegura que su memoria se ha "desvanecido".

[La mujer de Bruce Willis rompe su silencio y desvela el complicado estado de salud del actor a raíz de la demencia]

La demencia frontotemporal que sufre Bruce Willis es una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente a los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Por ello, las personas que padecen este trastorno ven alterada su personalidad, conducta y lenguaje.

De hecho, la reseñada revista, que cita a una fuente familiar del actor, señala que los informes médicos indican que Willis puede ser "agresivo" en ocasiones y que está sufriendo un deterioro físico.

Ya no reconoce a Demi

El último detalle que ha trascendido del avance de la enfermedad de Willis es que el actor no reconoció a su ex Demi Moore, madre de tres de sus hijas, cuando ésta le visitó después de un viaje a Italia. La actriz vivió un momento muy angustioso durante el encuentro con su expareja.

"Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía, está devastada. Ella no tenía idea de que él había caído tanto", explicó la fuente familiar a la revista.

[Bruce Willis y Demi Moore se convierten en abuelos: su hija mayor, Rumer, ha dado a luz a una niña]

Por el contrario, Willis sí reconoce todavía a sus hijas y a su actual esposa. Además, desde la revista aseguran que el actor "expresa alegría" cuando su hija mayor Rumer aparece con su bebé.

Cabe resaltar que, pese a estar divorciados desde hace más de 20 años, la expareja de actores mantiene una estrecha relación. "Todavía amo a Demi. Tenemos una relación muy cercana. Tenemos tres hijas a quienes continuaremos criando juntos, y probablemente ahora estemos más unidos que nunca. Nos damos cuenta de que tenemos un compromiso de por vida con nuestras hijas y nuestra amistad continúa, pero la institución ha sido anulada", dijo el actor después de la separación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Demi Moore (@demimoore)

La salud de Willis empeora y sus familiares y amigos comienzan a constatar el deterioro del actor. Recientemente, un amigo de la estrella de Hollywood, Glen Gordon Caron, aseguró que ya no puede tener conversaciones con él.

"Mi sensación es que entre uno y tres minutos sabe quién soy. Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue", explicó al diario The Post.

Sigue los temas que te interesan