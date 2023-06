El impactante cambio físico del actor John Goodman tras una notable pérdida de 90 kilos de peso

El actor estadounidense de John Goodman (71 años) es una de las figuras más icónicas de Hollywood y, ahora, luce una nueva e impactante figura. Al mítico intérprete se le recuerda por interpretar el papel de Dan Conner en la serie Roseanne, emitida entre 1988 y 1997. A lo largo de su trayectoria cinematográfica, también destacan sus papeles en las películas Los Picapiedra, Barton Fink, The Artist, El gran Lebowski y Speed Racer.

En 1993, Goodman recibió un Globo de Oro al mejor actor y, en 2007, obtuvo su segundo Premio Emmy. Ha participado en todo tipo de proyectos, encima de las tablas, como actor de cine y en televisión. Además, ha sido actor de doblaje, lo que le ha consolidado como profesional.

Recientemente, el intérprete ha acudido al Festival de Televisión de Montecarlo, en Mónaco. Durante el photocall, posó como presidente del jurado, donde dejó a relucir su transformación física. Vestido con una americana azul marina, un pantalón beis y una corbata a juego, se pudo apreciar su notable bajada de peso.

¿Por qué John Goodman cambió sus hábitos?

En los últimos años, John Goodman llegó a alcanzar los 180 kilos y fue cuando decidió dar un giro radical a su estilo de vida. De hecho, hasta el momento protagonizaba a personajes de talla grande. El actor, que en sus inicios empezó interpretando obras de Shakespeare, decidió cambiar su estilo de vida en 2007.

El principal motivo se debió a su ingreso en una clínica de rehabilitación por su adicción al alcohol. En estas circunstancias, el actor reveló que llevaba siendo adicto 30 años y que cada vez sentía más debilidad.

De esta forma, el estadounidense subrayó que "tenía que parar" sus hábitos porque acarreaba problemas de "temperamento, memoria y depresión". "Era una cuestión de vida o muerte", resaltaba en una entrevista a The Guardian.

Asimismo, Goodman reveló su mala relación con la comida, pues explicó que cuando tenía comida a la vista, terminaba "llevándosela a la boca". "En los viejos tiempos, me cuidaba durante tres meses, perdía unos 27 kilos y me premiaba con seis latas de cerveza y volvía a mis viejas prácticas", añadía el actor durante esta entrevista al periódico británico.

¿Cómo ha logrado John Goodman perder 90 kilos?

El actor empezó a llevar una vida más saludable con el entrenador personal Mackie Shilstone. Tenía una rutina diaria en la que realizaba entre 10.000 y 12.000 pasos, hacía ejercicio en una bicicleta estática y corría en la cinta.

Para mantener su estricto seguimiento físico, también empezó a cuidar su alimentación. De esta forma, eliminó el azúcar en las comidas y empezó a seguir una dieta mediterránea con pescado, frutos secos, aceite de oliva, verduras y fruta. Según comentó su entrenador personal en una entrevista a New York Post, el cambio de Goodman no fue un proceso repentino, ya que se debió fundamentalmente a la constancia en su rutina.

Después de años "harto" de verse de esa manera, el actor apuntó en otra entrevista a ABC News que "intentaba llenar un agujero que no podía llenarse con otra cosa que no fuese bondad o algún tipo de espiritualidad. En lugar de llenarlo con alcohol, cocaína o comida, se trata de darse cuenta de que ese agujero está ahí. Y no va a poder llenarse. Vas a tener que vivir con ello".

Como se puede apreciar, hoy en día mantiene una vida saludable, que compagina con la buena alimentación y el deporte. De hecho, con su edad, Goodman afirmó que "ya no se podía permitir estar todo el día sentado".

