Por qué Morgan Freeman llevó sólo un guante negro en la gala de los Oscar

Cada año, la ceremonia de entrega de los premios Oscar deja un sinfín de anécdotas más allá de las sorpresas propias de los verdaderos protagonistas -los galardonados- y sus discursos. Si el año pasado era Will Smith (54 años) el que copaba todos los titulares del planeta tras abofetear en directo a Chris Rock (58), en esta pasada edición ha habido otras situaciones reseñables. Del beso entre Keith Urban (55) y Nicole Kidman (55) a las lágrimas de John Travolta (69).

Uno de los protagonistas de la 95.ª edición de los reconocimientos de la Academia celebrados este pasado domingo, 12 de marzo, fue Morgan Freeman (85). Al aparecer en el escenario del Dolby Theatre junto a la actriz Margot Robbie (32), los usuarios de las redes sociales rápidamente se preguntaron por qué llevaba sólo un guante negro y en su mano izquierda.

No es la primera vez que se le veía así -en el Mundial de Qatar, en noviembre, lució uno dorado- y la respuesta es sencilla: es por un accidente de tráfico que sufrió en el año 2008 y que le dejó justo esa mano paralizada.

Sucedió el 4 de agosto de aquel año. El protagonista de Million dollar baby, yendo al volante de su Nissan Maxima de 1997 junto a una acompañante por la ciudad de Charleston, Mississippi, se salió de la carretera dando varias vueltas de campana y terminó en una zanja.

Se llegó a hablar de que el actor se encontraba en estado grave. El sargento de la patrulla que se acercó hasta el lugar del suceso dejó constancia en sus informes de que no se habían encontrado restos de alcohol ni de drogas en el organismo de Freeman, que sufrió un daño severo en los nervios y, desde entonces, usa un guante de compresión para mantener el flujo de sangre en la mano.

"De vez en cuando se agarra el hombro izquierdo y se estremece. Le duele cuando camina, cuando se sienta, cuando se levanta de su sofá y cuando da un paso en falso por el campo. Más que dolor, parece una agonía, aunque nunca lo menciona", escribió el periodista y profesor de Escritura Creativa de Hampton and Esther Boswell University en la Universidad DePauw, Tom Chirella, aludiendo a la situación por la que atravesaba Morgan Freeman tras este accidente automovilístico.

Y concluyó: "A pesar de la cirugía para reparar el daño a los nervios, quedó con la mano izquierda inservible. La mayor parte del tiempo se la sujeta rígidamente con un guante de compresión para garantizar que la sangre no se acumule allí. No le gusta mostrarlo, pero hay ocasiones en las que no puede evitar perderse en una mueca de dolor. Es un gesto tan grande, tan fuera del comportamiento general del hombre, que parece que estuviera actuando".

