La historia de la relación de Melanie Griffith y Jamie Lee Curtis: de su amistad al rumor de que son pareja

En ocasiones se dan malos entendidos con las traducciones dando lugar a errores. El pasado viernes día 10 de marzo saltaba la noticia sobre una posible relación sentimental entre Melanie Griffith (65 años) y Jamie Lee Curtis (64), ocupando los titulares de muchos medios. La exmujer de Antonio Banderas (62) publicaba una foto con la actriz y comentaba: "¿Cómo de maravillosa es mi amiga Jamie Lee Curtis? Ella realmente es todo a la vez en todas partes. Me encantan nuestras comidas juntas, nuestras conversaciones que abarcan toda la gama de la vida y el amor y evocan risas, lágrimas y recuerdos preciosos. ¡Por ti, Jamie! Te quiero hasta la luna".

Esto fue interpretado por algunos como una 'salida del armario' por parte de Melanie, pero nada más lejos de la realidad. El problema ha venido dado por la palabra girlfriend, que es inglés significa novia pero también amiga en femenino. Y es precisamente amistad lo que une a estas dos mujeres, una amistad que dura cuatro décadas y que se ha ido estrechando con el paso de los años. Son dos almas gemelas.

Se conocieron cuando ambas trataban de impulsar su carrera en el mundo de la interpretación y se han dejado ver juntas en muchas ocasiones, apoyándose mutuamente. De hecho, el año pasado Melanie estuvo al lado de Jamie cuando ésta inmortalizó sus huellas en el Teatro Chino TCL en Los Ángeles.

[Melanie Griffith cumple 65 años: adicciones, rebelión contra la dictadura estética y matrimonios fallidos]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MELANIE (@melaniegriffith)

Entonces, Griffith tuvo unas bonitas palabras para la recordada protagonista de Un pez llamado Wanda. "Sus padres fueron algunas de las estrellas más importantes de su época y, sin embargo, Jamie ha logrado eclipsarlos. Para dos chicas como nosotras que crecimos en el resplandor y el brillo del viejo Hollywood, tener las manos y los pies inmortalizados en cemento en el legendario Teatro Chino es algo muy, muy importante. Es un honor reservado solo para quienes han dejado una huella indeleble en esta industria y Jamie sin duda lo ha hecho", dijo emocionada.

No ha sido la única ocasión en la que han hablado en público sobre su amistad incondicional. En 2021, concedieron una entrevista conjunta a la revista Interview donde se dedicaron piropos mutuos. Jamie Lee Curtis contó que habían pasado por muchas cosas juntas y también por separado a lo largo de estos 40 años y aprovechó para lanzar un piropo a Griffith ensalzando su faceta de actriz. "Tengo todas esas definiciones de icono que he buscado, pero creo que una con la que estarías contenta es: 'Un icono deja huella en la historia'. Que es lo que tú has hecho y sigues haciendo", confesó.

También han hecho un pódcast juntas y han posado en muchas alfombras rojas. Con respecto a esa supuesta relación amorosa, es papel mojado. La publicación de Instagram que tanto revuelo ha causado sólo es la confirmación de un viaje conjunto que dura media vida y que seguirá hasta el final. Son muchas las cosas que tienen en común, ambas vienen de una familia de artistas, Jamie es hija de la pareja de actores Tony Curtis y Janet Leigh, mientras que Melanie tiene como madre a una de las grandes de la meca del cine, Tippi Hendren (93). En la gran pantalla tuvieron la oportunidad de trabajar juntas en la película Reclutas novatas, en 1981

Sigue los temas que te interesan