Bar Refaeli, sobre el éxito de su matrimonio: "Hay que tener citas y saber mantener la pasión. Soy buena en eso"

Este pasado jueves, 10 de noviembre de 2022, la expectación era máxima en el Hotel VP Plaza España Design, en Madrid. En concreto, en el exclusivo Ginkgo Restaurante & Sky Bar. La marca española de calzado 'Xti' ha presentado su próxima colección para la temporada primavera-verano 2023, y para tan especial ocasión se ha contado con una invitada de lujo, la top model internacional Bar Refaeli (37 años).

No en vano, la supermodelo israelí es la embajadora oficial de la marca. Al evento, que también ha contado con la presencia de la modelo americana Lauren Auerbach, -actual imagen de Refresh, marca de calzado también perteneciente al grupo Xti-, ha asistido EL ESPAÑOL. En un momento dado, este medio ha podido charlar con Refaeli sobre trabajo, amor y familia.

Madre de tres hijos, y felizmente casada con su marido, Adi Ezra, Bar ha atendido amablemente a este medio. Enamorada de España, del jamón serrano y los pimientos de padrón, la modelo internacional ha esquivado, eso sí, las preguntas sobre su expareja, Leonardo DiCaprio (48), así como de ese rumor que la ha vinculado emocionalmente al futbolista Gerard Piqué (35).

Bar Refaeli llegando al 'photocall' este pasado jueves, 10 de noviembre, en Madrid. Gtres

La pregunta parece obligada, ¿considera importante el calzado en su día a día?

Más que en el outfit en sí, creo que la elección de zapato es muy importante en un look. Por ejemplo, recientemente, llevé un traje de noche con zapatillas y se veía estupendo. O te pones una camiseta y unos jeans con tacones y tu apariencia cambia. Creo que es el accesorio el que puede convertir todo un look.

¿Cómo surgió la oportunidad de colaborar con 'Xti'?

Ya he llegado al punto de decidir con quiénes o con qué trabajar. Soy muy afortunada, y trabajar con una marca que cree en las mismas cosas que tú es un gran placer, ¿sabes? Xti tiene una línea vegana y, aunque yo no lo sea, sí que tengo una gran conciencia medioambiental.

De hecho, le enseño a mis hijos cómo cuidar el mundo en el que vivimos y me alegro de que haya marcas como ésta, que ayuden a despertar esa conciencia. Me parece que Xti es una marca líder en eso. Por otro lado, también está el hecho de que son zapatos cómodos. Porque ya no me gusta sentirme incómoda. Me gusta estar cómoda, sentirme yo misma, sentirme 'normal' y no pensar 'oh, quiero irme a casa para sacarme estos zapatos'.

El sentirse cómoda tendrá que ver con la madurez...

Puede que sea de la madurez, pero creo que es más de la pandemia. Todos nos dimos cuenta que queríamos vernos bien y no sentirnos como la mierda. A veces una sudadera es suficiente para ser nosotros mismos. Puedes salir a pasear en chándal o en lo que quieras. Ya no es necesario arreglarte tanto.

¿Qué es lo más le gusta de Madrid?

Uh, todo. El clima, la comida, la moda, la cultura, la arquitectura. Amo España. Cada vez que me ofrecen un trabajo aquí, me emociono.

¿Qué es lo que más le gusta de la comida?

El jamón y los pimientos de padrón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bar Refaeli (@barrefaeli)

¿Qué diseñadores o marcas españolas le interesan?

He trabajado con Pronovias y Desigual, pero la compañía que más me gusta es El Corte Inglés. Me parece un lugar ideal. Vas y está todo ahí, tienen cosas de todos los precios, tienen lencería, ropa de noche, de todo. Me parece que es fácil comprar allí… Ah, ¡Y Zara! Por supuesto. Es una marca que todos amamos.

¿Le gustaría vivir en España?

Yo siempre he dicho que si tuviese que vivir en otro lado que no fuese en Tel Aviv, viviría en Barcelona, que se parece mucho a mi ciudad. Pero como no estoy obligada a irme de Tel Aviv, prefiero seguir quedándome ahí.

¿Ha viajado con sus hijos a España o Barcelona?

La verdad es que no creo en viajar con niños. No creo en ese concepto. Es incómodo. No es fácil y, además, ¡ni se van a acordar! O sea, yo no recuerdo los viajes que hice con mi familia hasta los 10. Así que no. Ellos se quedaran en casa, mientras yo viajo. Aunque una vez al año hacemos un viaje familiar. Pero ellos no van conmigo a todos lados.

¿Cuáles son las claves el éxito matrimonial, además de no viajar con los niños?

Primero, creo que te tienes que casar con un amigo. Puede que suene un poco cliché, pero es verdad. Porque la verdadera amistad es la cosa número 1, la más importante, en una relación. Y, por otro lado, tienes que trabajar en la relación. Por ejemplo, nosotros tenemos citas, nos tomamos vacaciones, nos aseguramos de tomarnos momentos para estar juntos. Y eso es un poco difícil cuando tienes niños. Por eso tienes que trabajar en priorizar tu relación, en mantener la pasión, asegurarte de no alejarse. Y creo que soy buena en eso.

¿Cree que tiene un matrimonio de éxito?

Sé que lo tengo. Tengo un marido increíble y estoy muy enamorada de él. Incluso mi representante hoy me decía 'tienes un marido maravilloso'. Porque es tremendo. Y yo me siente agradecida por todo lo que hace, lo aprecio. Hemos estado juntos por 10 años y ni lo siento. Eso me hace sentir en shock.

¿Es fácil para usted estar casada con él?

Muy fácil. Él es la persona más fácil de tratar que conozco. Es increíble… El único problema es que odia la moda. Así que, él con su mundo y yo con el mío. Y eso quizá también sea una de las claves del éxito.

¿Le pide consejos a la hora de vestir?

Sí. '¿Esto va con esto?', '¿Estos zapatos le combinan a estos jeans?'. Pero creo que él tiene su estilo propio. Por ejemplo, tiene una barba especial… ¡Y a mí no me gusta! Y yo siempre le digo que se rasure, pero él es como '¡no!'.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bar Refaeli (@barrefaeli)

¿Lee las cosas que se dicen de usted? ¿Se googlea?

No. Nunca… No. Yo vivo conmigo, no necesito googlearme. Eso es suficiente… ¡Y soy géminis! Así que imagínate. Y eso también podría ser el secreto de mi matrimonio con mi marido: que él nunca sabe cómo me voy a despertar.

¿Cuáles son sus proyectos en el mundo del modelaje?

Con mi familia tenemos un reality show en Israel y estamos rodando la segunda temporada. Comenzamos en enero y es probable que vengamos a rodar a España también.

¿Se siente cómoda frente a las cámaras en su casa, por ejemplo?

En realidad, no se rueda en mi casa, sino en la de mis padres. Mis niños no salen en el reality, salen mis hermanos. Se trata de mi familia, que son muy conocidos en Israel, todo el mundo nos conoce. Y es divertido. Este programa nos da una razón para estar juntos. Crecimos juntos, pero luego nos separamos y no siempre nos vemos, pero este reality nos da una razón para reunirnos, reírnos de nosotros y estar unidos.

¿Y qué tal la recepción de la audiencia?

Es increíble. De verdad. Creo que lo que la gente antes pensaba de mi familia, comparado con lo que piensa ahora, ha dado un giro de 180. Nosotros siempre nos hemos mantenido lejos de los chismes. A mí no me gusta hablar de mi vida, ni googlearme. En realidad, no me importa es aspecto… Porque no es mi vida. Pero eso hizo que la gente siempre pensara que éramos una familia distinta, que no nos gustaban los paparazzi y que siempre estamos evitando todo eso.

¿Y no es así?

Sí es así… Pero la gente pensaba que era porque somos arrogantes y no. No es porque no nos guste la gente. Y con el reality podemos mostrar que dentro de nuestra casa somos súper divertidos, con un carácter fácil y que somos relajados. Es que cuando te graba un paparazzi, la gente no te ve como una persona real, y el programa le da la posibilidad a la gente de conocer nuestro yo de verdad. Y creo que eso es genial. Y sí, es raro estar frente a una cámara, pero a los cinco minutos ya empiezas a actuar de forma normal, a reírte, a pelear y a llorar.

