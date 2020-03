Katy Perry confirma que está embarazada de su primer hijo con Orlando Bloom

La cantante Katy Perry (35 años) ha confirmado la noticia que se venía rumoreando desde hace varios días: espera la llegada de su primer hijo junto al actor Orlando Bloom (43). Una buena nueva que llega en un momento de lo más especial para la pareja.

Después de haberse dado una segunda oportunidad y haberse comprometido, la artista y el intérprete parece que han consolidado aún más su relación con este gran paso. Para Katy Perry este será su primer hijo, mientras que Bloom repetirá en el mundo de la paternidad, ya que tiene a vástago llamado Flynn de 9 años, fruto de su relación con la top model australiana Miranda Kerr (36), exmodelo de Victoria Secret, con la que estuvo casado de 2010 a 2013.

La cantante ha decidido anunciar el embarazo de una forma muy original, en su nuevo videoclip Never Worn White. Tras aparecer luciendo tripita, Katy Perry iniciaba un vídeo en Instagram Live para confirmar su embarazo: "Este es probablemente el secreto que más tiempo he guardado".

"Hay muchas cosas que sucederán este verano, no solo daré a luz, literalmente, sino también en sentido figurado algo que habéis estado esperando", explicaba Perry en referencia a su nuevo álbum. Un nacimiento que culminará la felicidad de la pareja. Todavía se desconoce el sexo del bebé y la fecha en la que sale de cuentas la artista.

Una historia de amor de idas y venidas

Katy Perry sale con Orlando Bloom desde el año 2016, pero su romance se mantuvo en secreto por mucho tiempo. Su historia de amor empezó en una fiesta posterior a la gala de los Globos de Oro. Durante un año, la pareja jugó al despiste aunque los paparazzi los volvieron a captar juntos en un viaje a Hawái. No fue hasta abril de 2018 cuando decidieron confirmar su relación de forma oficial durante un encuentro con el Papa Francisco (83). La primera foto como pareja llegó en septiembre de ese mismo año y en compañía de la Familia Real de Mónaco durante una gala celebrada en la Ópera de Montecarlo.

Durante su relación, la pareja ha sufrido varios altibajos. De hecho, se llegaron a separar un tiempo en 2018 pero en 2019 no solo volvieron a estar juntos sino que se prometieron. El día de San Valentín, ambos artistas compartían en sus perfiles de Instagram una fotografía en la que Perry aparece luciendo un gran anillo junto al actor. De fondo, una multitud de globos rojos en forma de corazón llena la habitación y oculta el techo.

El actor de Piratas del Caribe subía la fotografía junto a la palabra Lifetime (toda la vida), mientras que la autora de Fireworks acompañó la imagen junto al mensaje Full bloom"(todo Bloom, el apellido del actor). La alianza está elaborada con brillantes y piedras preciosas que forman una flor, uno rosa como elemento central y otros tantos más pequeños de color blanco simulando ser los pétalos.

Una boda que por el momento parece que tendrá que esperar. De hecho, según desveló una fuente cercana a la pareja al medio US Weekly, Katy Perry y Orland Bloom no han encontrado la localización exacta para celebrar su boda y antes de hacerlo mal, prefieren no hacerlo: "Cambiaron la fecha debido a la ubicación que desean. Tendrán una fiesta de bodas local, y la otra será una fiesta de bodas en otro destino".

