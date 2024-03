La última imagen de Felipe VI y Letizia en la misa de Pascua en Palma cumple cinco años: ¿adiós a una tradición?

¿Adiós definitivo a una de las tradiciones más recordadas de la Familia Real? Este 2024, no está previsto que Felipe VI (56 años) y Letizia (51) acudan a la misa del Domingo de Resurrección en la Catedral de Palma, una fecha señalada en el calendario de los Borbón hasta hace cinco años. En su agenda no figura ningún acto. Los Reyes tienen la Semana Santa libre y a no ser que quieran dar alguna sorpresa, no se les espera en Mallorca.

Su última vez en la misa de Pascua en Palma tuvo lugar en 2019. El 21 de abril de aquel año, con la lluvia como protagonista, Felipe VI llegaba a la Plaça de la Seu, el lugar donde se erige la Catedral, conduciendo su propio coche. Junto a él, la reina Letizia, de copiloto; y en la parte trasera, la princesa Leonor (18), la infanta Sofía (17) y la reina emérita.

Aquel año no acudió el rey Juan Carlos (86), pues tal y como adelantaba EL ESPAÑOL, el Emérito disfrutaba de la Semana Santa fuera de España. Tras el incidente de 2018, el exjefe del Estado ya había avisado de que no contasen con él.

[Felipe VI y Letizia disfrutan de un plan romántico por el centro de Madrid: visita a una librería y noche de cine]

Letizia, muy cómplice con la emérita Sofía en la misa de Pascua de 2019. Gtres

En 2019 todos los ojos estuvieron puestos sobre las reinas Letizia y Sofía (85), pues el año anterior, en este mismo escenario y por el mismo motivo, protagonizaron un rifirrafe que dio qué hablar en todo el mundo. Su último posado en Palma, sin embargo, ocurrió con total normalidad.

Tras bajar del coche posaron ante la prensa. Letizia intercambió palabras con los religiosos que esperaban a la Familia Real a las puertas de la Catedral e instantes después ingresaron todos en el templo. Después de la misa, el momento en que en 2018 tuvo lugar el desencuentro entre reinas, la Emérita y su nuera se mostraron cómplices y cercanas.

Juntas saludaron a los medios de comunicación y a los curiosos que se encontraban en las inmediaciones de la Plaça de la Seu. La reina Sofía, en un intento de cerrar para siempre el capítulo de su supuesta guerra, abrazó discretamente a Letizia.

La escena de 2018 fue muy distinta. Una secuencia de hechos sin precedente que puso en el foco a suegra y nuera. A la salida del templo, la emérita Sofía intentó llamar la atención del fotógrafo de Casa Real, Francisco Gómez, agarrando entre sus brazos a dos sus nietas con el fin de hacerse una instantánea. Pese al bullicio de los curiosos, Letizia se percató de la situación y se interpuso entre el objetivo del gráfico y la imagen que debía retratar.

Los Reyes, la princesa Leonor y la emérita Sofía en la misa de Pascua de 2018. Gtres

La reina Sofía intentó zafarse, mientras su hijo, el rey Felipe, hacía el amago de agarrar, tímidamente, el brazo de su esposa. La escena se filtró 48 horas después y hoy sigue siendo uno de los episodios reales más recordados. La tradición de acudir a la misa de Pascua en Palma se remonta a 1995, cuando los Eméritos la instauraron como broche a sus vacaciones de Semana Santa en el Palacio de Marivent.

Hace 29 años, los entonces reyes de España acudieron a la Catedral junto a la infanta Elena (60) y el que fuera esposo, Jaime de Marichalar (60), así como con la infanta Cristina (58). Felipe VI se incorporó un año después, mientras Letizia lo hizo en 2004, semanas antes de celebrar su boda.

En 2006 la Familia Real estuvo casi al completo. Juan Carlos y Sofía reunieron a los entonces Príncipes de Asturias y a su hija Leonor -Sofía nació un año más tarde- con la infanta Elena, su exmarido y sus hijos.

A medida que pasaron los años, el posado se hizo más íntimo. Cada vez fueron menos los que se sumaron a la histórica estampa de Pascua. Primero por la separación de la infanta Elena y, posteriormente, por el estallido del caso Nóos, en el que estuvo implicado el exmarido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin (56). Juan Carlos se ausentó en 2011 y en varias ocasiones tras la abdicación.

Los Reyes y sus hijas en Chinchón. Semana Santa 2023. Gtres

En 2020 y en 2021 no hubo posado por las restricciones impuestas por la pandemia. Desde 2022 la ausencia de la Familia Real en la misa de Pascua en Palma no responde a ningún motivo. Al menos que se sepa públicamente, pues Casa Real no ofrece detalles al respecto.

En los dos años anteriores, en cambio, se les ha visto en otras actividades. En 2022, Felipe y Letizia, junto a sus dos hijas, visitaron un centro de refugiados ucranianos en Pozuelo en Alarcón. En 2023, se desplazaron hasta Chinchón para acudir a la representación viviente de la Pasión de Cristo. Según Vanitatis, el próximo sábado, 30 de marzo, los Reyes, Leonor y la infanta Sofía participarán en un encuentro público relacionado con la Semana Santa, pero de momento se desconocen los detalles.