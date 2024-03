Haakon de Noruega rompe su silencio tras el polémico viaje del rey Harald a Malasia: "Lo decidió con su médico"

Harald V de Noruega (87 años) no está atravesando su mejor momento de salud. Durante un viaje a la paradisíaca isla de Langkawi, en Malasia, tuvo que ser hospitalizado debido a una infección. Días después, entró en quirófano para implantarle un marcapasos temporal. Ahora tendrá que hacer frente a una nueva operación para ponerle un dispositivo permanente.

En este tiempo en el que el rey nórdico esté de baja, será su hijo y heredero al trono, Haakon de Noruega (50), quien ocupe su lugar. No será la primera vez que lo hace, puesto que en los últimos años cada vez es más frecuente verle en sustitución de su padre.

Precisamente, y ante todas las informaciones que están saliendo en los últimos días sobre la salud del monarca, ha sido su hijo quien ha querido responder a las preguntas de los medios de comunicación y hablar por primera vez tras conocerse la noticia.

Haakon y Harald de Noruega en una rueda de prensa en enero de 2024.

Durante estos días, los medios noruegos han criticado la decisión de Harald de viajar a Malasia teniendo en cuenta sus problemas recientes de salud y su avanzada edad. Una cuestión que no ha faltado en la rueda de prensa y a la que Haakon no ha dudado en responder. "Fue una decisión que tomó con su médico y es una decisión que se le debe permitir tomar. Al mismo tiempo, hay cosas que tenemos que cambiar. ¿Hicimos lo correcto en lo que respecta a la información y todo lo relacionado con lo ocurrido? Creemos que es bueno que podamos evaluar todo esto de manera interna", ha señalado.

Desde el primer momento, la Casa Real noruega quiso ser transparente e informar de cada uno de los avances del monarca. Precisamente, lo que se plantea ahora el heredero es si hicieron lo correcto en evitar el hermetismo y dar todo tipo de detalles.

Este lunes, 4 de marzo, el Rey fue trasladado en un avión de la aerolínea escandinava SAS hasta Oslo y que está adaptado para realizar evacuaciones médicas. Un gasto que no ha pasado desapercibido para los noruegos, que incluso han señalado el excesivo coste que había supuesto este viaje.

Harald y Haakon de Noruega en una imagen de 2023. Gtres

Haakon ha reconocido que su padre está sintiendo las muestras de cariño que le envían sus seguidores, pero que no puede ponerse en su posición. "Puede que el Rey no lo haya vivido de la misma manera que el resto de nosotros, que no hemos estado enfermos. Nota la atención y hay muchos que se preocupan por él y que realmente le quieren. Es agradable sentir ese apoyo y atención. Ese también ha sido nuestro principal objetivo, que el Rey reciba el mejor trato posible", ha afirmado.

En los dos días que lleva ingresado en un hospital en Oslo, el monarca ha recibido las visitas de su hijo y su nuera, Mette-Marit (50). También ha podido disfrutar de la compañía de una de sus nietas y heredera al trono después de su padre, Ingrid Alexandra de Noruega (20). Así lo ha confirmado Haakon: "Está en casa estos días y ha podido verle en el hospital".

Por el momento, se desconoce si Marta Luisa de Noruega (52), primogénita de los reyes, y alejada del foco público tras su decisión de retirarse de los compromisos reales, ha ido a visitar a su padre. Al renunciar a sus derechos dinásticos, sólo Haakon y su madre, Sonia de Noruega (86), están disponibles para hacer frente a los eventos de la agenda.