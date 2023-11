El enfado de Carlos III tras filtrarse el contenido de la llamada que Harry y Meghan le hicieron por su cumpleaños

El pasado martes, 14 de noviembre, Reino Unido estaba de celebración. El rey Carlos III cumplía 75 años, seis meses después de su coronación. El monarca sopló las velas y celebró una fiesta de carácter privado esa misma noche en la residencia real de Clarence House a la que no asistieron ni el príncipe Harry (39) ni Meghan Markle (42).

También lo festejó en Highgrove Gardens junto a todo británico que cumpliera esa misma redonda cifra este 2023 y se convirtió en la portada estrella de la revista Big Issue, que lucha y ayuda a las personas sin hogar y a las más vulnerables para que puedan salir adelante. En este medio, el hijo de Isabel II promovió el Coronation Food Project, un proyecto que consiste en rescatar alimentos, distribuirlos a quienes lo necesiten, y apoyar el suministro de 200 millones de comidas que se desechan en el país.

Aunque ya se sabía que durante este glorioso día los duques de Sussex no iban a estar presentes, lo que se desconocía era si habría alguna llamada telefónica o algún intercambio de palabras entre padre e hijo. Según The Telegraph, sí hubo una "cálida" llamada ese mismo día por parte del príncipe Harry para desearle un feliz cumpleaños al soberano.

Harry y Carlos III, en una imagen de archivo. Gtres

Además, la que fue actriz de la serie Suits también habló con Carlos III y, por su parte, sus hijos, nietos del Rey, Archie (4) y Lilibet (2), le enviaron a su abuelo un vídeo cantando Feliz cumpleaños.

Esta ha sido la primera vez que padre e hijo hablan desde hace seis meses, coincidiendo con la coronación. Según el citado diario, la próxima semana volverán a dialogar, produciéndose así un "punto de inflexión" en su tensa relación paternofilial y generando un cambio notable entre ambos.

Harry y Meghan Markle, en septiembre de este año. Gtres

Sin embargo, la Casa Real británica no se ha tomado nada bien que se haya filtrado esta noticia a los medios de comunicación, tal y como afirma Page Six. Un experto del Palacio desveló al medio que los duques eran "totalmente hipócritas" por no mantener la llamada telefónica en secreto y que "Harry y Meghan luchan por la privacidad cuando les conviene y, sin embargo, en el momento en que Harry habla por teléfono con el Rey, aparece en un periódico".

Pese a esto, una fuente cercana a Harry y Meghan aseguró al medio que ambos no tuvieron "nada que ver" con la filtración de la llamada y destacó que el hijo menor de Lady Di "quiere tener una mejor relación" con Carlos III. "Después de todo, él es su padre", sentenció.

Harry y Carlos III, en 2018. Gtres

Esto podría suponer un antes y un después para la Corona y para el Príncipe y el Rey. La última aparición conjunta fue en la coronación, tras el fallecimiento de la reina Isabel II el 8 de septiembre de 2022. Harry no tuvo un papel significativo debido a su distanciamiento en 2020, cuando los duques decidieron desvincularse de sus labores reales, abandonar Reino Unido y publicar sus memorias, En la sombra.

Aunque, ahora, su acercamiento podría volver a tambalearse por la próxima publicación del nuevo libro del periodista experto en realeza, Omid Scobie, Endgame, que saldrá el 28 de noviembre, en el que investiga el estado actual de la monarquía británica. También por el lanzamiento de la nueva temporada de The Crown, ficción basada en la historia de la Familia Real británica, que regresa a Netflix este 16 de noviembre.

