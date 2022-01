Letizia llama la atención con sus extravagantes zapatos de pitón y su 'look' infalible de Varela

Comenzamos la semana pasando frío. Y lo aseguro porque no me puedo creer que con el frío que hace ahora mismo en Madrid, Letizia (49 años) pueda aparecer en su acto de esta mañana sin medias y no pasarlo mal. Estamos en la que es tradicionalmente la semana con las temperaturas más bajas del año y ella como si nada.

La Reina ha entregado en la capital española la Medalla de las Bellas Artes a la Asociación Hispania Nostra, una organización sin ánimo de lucro que aboga por defender la herencia cultural y el patrimonio nacional como un bien de futuro.

El 'outfit' que ha escogido la Reina para su primer acto de la semana. Gtres

Para este acto, la Reina ha recuperado de su armario un Felipe Varela, cosa que ya de por sí es noticia, porque el modisto madrileño ha pasado de ser el único en el armario de Letizia a salir de vez en cuando del fondo del vestidor. La última vez que vimos a la esposa de Felipe VI (53) luciendo la etiqueta de Varela fue en los Premios Planeta, el pasado mes de octubre, luciendo un vestido repetido que había estrenado en los Premios Princesa de Asturias unos años antes.

En el acto de hoy, Letizia también ha repetido, no deben llegar ya encargos desde Zarzuela al estudio de Varela en la calle Ortega y Gasset. Se trata de un conjunto de falda y chaqueta, ideal, estilo años 40, que aunque fue tildado de demasiado serio (algunos decían que parecía una niñera) le queda como un guante, tiene detalles maravillosos y es perfecto para cualquier acto y lugar que protagonice la Reina.

Los salones de pitón de la Reina. Gtres

Y ella parece estar de acuerdo, ya que con la de hoy, es la séptima vez que se lo pone. Y eso es porque le gusta y se siente cómoda con él. Se trata de un traje de chaqueta y falda de cheviot que le hizo el modista, en exclusiva, para la Fiesta Nacional de 2017. La chaqueta va ceñida (como a ella le gusta) a la cintura con un cinturón y la falda es de vuelo con tablas, para que pese más. Todo el traje está bordado con flores de un azul intenso, súper bonitas.

Letizia lo ha combinado con un juego de salones y cartera en piel azul de Magrit, con el que siempre luce con este modelo. Además de llevar la melena al viento y unos pendientes de aro dorados, a los que también ha cogido bastante afición. Sin olvidarnos, por supuesto, de su anillo de Karen Hallam.

La cartera que ha lucido Letizia este lunes 24 de enero. Gtres

No es un look novedoso, pero nadie podrá decirle que no le sienta como un guante y que es correcto y bonito.

Sin decir que le echamos de menos, es verdad que desde que Letizia no viste tanto Varela hemos perdido un poco la artesanía y el cuidado en los outfits de la Reina. Así que este diseño nos recuerda que la moda artesanal también tiene cabida en el 2022.

