La relación de la princesa Haya y su guardaespaldas: se confirman las sospechas del emir de Dubái

La princesa Haya de Jordania (46 años), exesposa del emir de Dubái Mohammed Bin Rashid al Maktoum (71) y hermana del rey Abdalá II (53), mantuvo una relación sentimental con Russell Flowers, su guardaespaldas, tal y como sospechaba su marido. El romance destapado ahora entre la princesa Haya y su escolta, exmilitar de origen británico, duró aproximadamente unos dos años y ha sido confirmada por un amigo de Flowers al diario Daily Mail.

Fuentes cercanas al guardaespaldas de Haya de Jordania han desvelado que "cuando ella estaba en el Reino Unido, salía con él casi todas las noches y, a veces, no regresaban a casa hasta la mañana siguiente". Flowers, que también estaba casado, sirvió durante cinco años en el Regimiento Real de la princesa de Gales y fue en 2016 cuando entró a formar parte del equipo de seguridad de Haya de Jordania a tiempo completo.

La princesa Haya de Jordania y su marido, Mohamed bin Rashid Al Maktum, en Ascot. Gtres

"La esposa de Russell pensó que lo estaba seduciendo con dinero y regalos. Ella le dio muchos obsequios de gran valor y se aseguró de que estuviera siempre a su lado", ha afirmado al citado medio el amigo de Flowers, que cifra en 1,2 millones de libras -1,35 millones de euros- la cantidad aproximada que ha podido recibir el guardaespaldas en regalos por parte de la hija del fallecido rey Husein.

Entre los objetos más valiosos, dos relojes, un Rolex y un Audermars Piguet -valorados en 12.000 libras, unos 14.500 euros- o un rifle de caza grabado de la conocida marca Purdy cuyo valor se estima en unos 50.000 pounds -unos 57.000 euros. La mujer de Russell Flowers empezó a sospechar del romance furtivo de su marido con la princesa a finales de 2016, cuando vio que había recibido fotos de ella en bikini.

"Sé que su corazón se hundió cuando vio las fotos y supo que su esposo estaba teniendo una aventura. No hubo un gran enfrentamiento, pero unos meses después se volvió hacia su esposa y le dijo que ya no la amaba. Quería luchar por su matrimonio y no creía que hubiera terminado y solo era una etapa por la que estaba pasando su esposo. Su marido negó que estuviera pasando algo con la princesa", declara esta misma fuente.

En el año 2018, las dudas no se quedaron únicamente en el seno interno de la familia de Flowers. El todopoderoso emir Mohamed Bin Rashid al Maktoum también empezó a pensar mal de la estrecha conexión que existía entre su mujer y el exmilitar encargado de la protección de la Familia Real. Cuando en junio de 2019 Haya huyó a Reino Unido con sus hijos menores de edad y 40 millones de euros, el emir dejaba claras sus sospechas en sus redes sociales, donde lanzaba el siguiente mensaje: "¡Vete con quien estés ahora ocupada!".

Haya de Jordania tenía claro que quería divorciarse y, para eso, debía ponía tierra de por medio y marchar a Londres, aunque en un principio las informaciones la situaban en Alemania. La princesa y su exmarido, el jeque Al Maktoum, se conocieron en Jerez de la Frontera (Cádiz), ciudad del vino y el caballo -ambos compartían la pasión por la hípica-, en 2002. Dos años después de iniciar su romance, en 2004, contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima celebrada en el palacio Al-Baraka de Amán.

Con 25 años de diferencia entre ellos, la princesa se convertía en la sexta esposa del emir. Al fastuoso enlace acudieron miembros de la Familia Real, entre ellos el rey Abdalá y su esposa Rania (50), los príncipes Turki bin Faisal Al Saud (76) y Ali bin al Hussein de Jordania (47), y Su Alteza Real el príncipe heredero, Hamzah bin al Hussein (40).

Haya Bint Husein -el nombre que utiliza ahora, su nombre de soltera- vive ahora en Kensington Palace Gardens, en una mansión valorado a 80 millones de libras -unos 99 millones de euros-. Además, está protegida por el cargo que le concedió su hermano, el rey hachemí, como jefa adjunta de la misión de la embajada de Jordania en el Reino Unido.

