Así es Marie-Chantal de Grecia, la 'royal' que ha empuñado el hacha de guerra contra Letizia

El nombre de Marie-Chantal Miller (49 años), esposa de Pablo de Grecia (50), sobrino de la reina Sofía (79), ha vuelto a estar en boca de todos después de que se pronunciase públicamente (¿quién no lo ha hecho aún?) sobre el polémico vídeo protagonizado por las dos mujeres de la vida de Felipe VI (50). Su férreo posicionamiento junto a la emérita no ha hecho más que confirmar los murmullos que hablaban de una inexistente e incluso tensa relación entre el matrimonio de Grecia y los de Borbón Ortiz. Pero, ¿quién es Marie-Chantal Miller? ¿Por qué ha sorprendido tanto su ataque frontal contra Letizia?

Marie-Chantal Miller, la millonaria que tenía todo menos el título de princesa

Marie-Chantal Miller Pesantes nació en Londres el 17 de diciembre de 1968. Fruto del matrimonio entre norteamericano Robert Warren Miller Squarebriggs (84) y la ecuatoriana María Clara Pesantes Becerra (77) nacieron tres hijas: Pía, la primogénta, Alexandra, la benjamina, y Marie-Chantal, la segunda y el ojito derecho de su padre. El progenitor de estas princesas contemporáneas, Mr. Miller, es un habitual en la revista FORBES. La ingente fortuna que ha amasado con su conglomerado empresarial basado en las tiendas libres de impuesto (Duty Free) en los aeropuertos de Asia y el Pacífico le han reportado un net worth de algo más de 2.000 millones de dólares (más de 1.600 millones de euros). Una posición y un respaldo monetario que bien sirvió para elevar a sus tres hijas hasta la jet set europea, donde zascandilean los fortunas más grandes del mundo junto a la aristocracia más longeva.

Una infancia internacional

Pablo de Grecia, Marie Chantal y sus hijos: Olympia, Constantine, Andreas, Odysseas y Arístides Gtres

A la temprana edad de 5 años, Marie-Chantal fue internada en el prestigioso The Peak School de Hong Kong. Tras cuatro años en China, sus poderosos padres prefirieron que siguiera sus estudios en Le Rosey de Suiza, el colegio más caro del mundo. Luego vino París y más tarde, Nueva York, donde ingresó en The Masters School. Con una infancia a caballo entre Hong-Kong, Ginebra y París, pero con Londres como referente por haber nacido ahí, Chantal decidió vivir su adolescencia en Nueva York.

En constante contacto con la capital británica y posicionada como una de las niñas bien de la sociedad europea, Marie-Chantal conoció al príncipe Pablo por mediación de un amigo de ambos, el banquero Alecko Papamarkou, quien urdió para la pareja una cita a ciegas. El hijo de los reyes Constantino y Ana María de Grecia confesó que lo suyo por Marie-Chantal "fue amor a primera vista. Quedé embelesado con sus delicadas facciones y su deslumbrante belleza. Luego descubrí que teníamos muchas cosas en común". Marie-Chantal y Pablo de Grecia tienen cinco hijos: María Olympia, de 21 años, toda una it-girl en estos días. Constantine Alexios, de 20 años. Achileas Andreas que cumplirá 18 el próximo mes de agosto. Odysseas Kimon, de 13 años y Aristides Stavros, el pequeño, nacido en 2008.

Marie-Chantal y Pablo de Grecia, la boda de la década

El 11 de julio de 1995, la muchimillonaria Marie Chantal-Miller y el príncipe heredero de la corona griega, Pablo, príncipe heleno y de Dinamarca y duque de Esparta, contrajeron matrimonio en un imponente enlace celebrado en la catedral de Santa Sofía de Londres. La unión de millones y millones y un sinfín de títulos nobiliarios pese a que Grecia dejó de ser una monarquía en 1973 hizo del evento el acontecimiento de la década.

Al 'sí, quiero' ortodoxo no faltaron el rey Juan Carlos I o la mismísima reina Isabel II de Inglaterra. Veintidós años después del enlace del millón de euros, Pablo de Grecia, primo hermano del rey Felipe, trabaja como corredor de Bolsa. Marie-Chantal, su esposa, es empresaria. No solo es la directoria creativa de Marie-Chantal LLC sino que regenta una boutique de moda infantil en el carísimo barrio de Chelsea. Fue pionera en crear una marca de lujo para niños. Personalidades del show business como Gwyneth Paltrow (45) o Victoria Beckham (43) han confiado en las prendas de Marie-Chantal para que sus hijos luzcan espléndidos. La conquista ha sido real, y nunca mejor dicho, pues piezas fundamentales de la realeza europea como Victoria de Suecia (40) o Kate Middleton (36), duquesa de Cambridge, también han vestido a sus hijos con los diseños de la sobrina política de la reina Sofía.

El 50 cumpleaños de Pablo de Grecia, un punto de inflexión

Inaki_Urdangarin-Felipe_VI-Fiestas-Elena_de_Borbon_y_Grecia-Pablo_de_Grecia-Famosos_228738223_38438763_1024x576 El Español

El pasado mes de julio, Marie-Chantal preparó un fiestón de órdago en su residencia londinense en honor a los 50 años de su marido. A la exclusiva party de disfraces acudieron, entre otros, el rey Felipe, con quien Pablo además de su relación familiar mantiene (¿o mantenía?) una estrecha amistad, o Iñaki Urdangarin (50). Ambos cuñados hicieron acto de presencia sin sus esposas. Nadie quiso faltar a aquel acto, incluso el diseñador Valentino (85) voló hasta Londres para acompañar a la que fuera su musa (y una de sus mejores clientas en la historia de su firma) en un día tan especial. Nadie quiso, excepto Letizia.

A tenor de los acontecimientos, algunos medios de comunicación confirmaron el run-run que se cocía por los mentideros reales: Letizia no soporta al matrimonio de Grecia-Miller. A diferencia de Letizia, la llegada de Marie-Chantal a la realeza europea no le supuso ningún reto, a fin de cuentas, siempre había tratado con la aristocracia. Una tiara con historia era lo único que le faltaba por conseguir a esta multimillonaria beldad. "Fue muy fácil adaptarme. La familia de Pablo y la mía son muy parecidas. Somos como una piña. Mi suegra, la reina Ana María, ha sido extremadamente generosa y buena conmigo", declaraba al periodista Martín Bianchi en una entrevista para ABC en 2013. Y no es remoto el nombre de este compañero, pues fue precisamente a él, a quien Marie-Chantal tuiteó el martes pasado aquellas duras palabras contra Letizia. "Ha mostrado su verdadera cara", espetó desde su cuenta oficial.

Marie-Chantal de Grecia fue el primer miembro de la familia de Felipe VI en lanzar misiles públicos contra la reina de España. Esta insospechada reacción la ha colocado en una extraña posición de la que parece arrepentirse. El recado sigue online y, de momento, ni recula, ni se retracta.

