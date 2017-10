Letizia introduce la kombucha en Zarzuela

No vamos a descubrir nada nuevo si aseguramos que la reina es una mujer que se cuida y mucho. Del control que Letizia (45 años) tiene sobre lo que come y sobre su imagen se ha escrito mucho desde que contrajo matrimonio con el Rey en 2004. La reina sale a correr por los alrededores de Zarzuela a menudo. También practica el yoga Iyengar, una de las disciplinas más exigentes de este deporte. Y, según se ha publicado en muchas ocasiones, tiene un profesor particular de zumba en palacio.

Además de su interés por estar en forma, la reina hace años que comenzó a interesarse sobre una correcta alimentación. Tanto es así que Letizia tiene su propio huerto en los jardines de Zarzuela, en los que cultiva muchas de las cosas que consumen a diario en el menú de palacio. Tampoco hace la compra en un supermercado normal, la esposa de Felipe VI (49) sólo toma alimentos de cultivo ecológico.

Y justamente, hace unos días, a Zarzuela llegó un cargamento de uno de estos productos ecológicos. El palacio recibió un gran pedido de kochumba, una bebida healthy que llena las neveras de las celebrities americanas y que la reina probó por primera vez el pasado mes de agosto en uno de sus restaurantes favoritos de la capital, Mama Campo.

¿Qué es la kombucha?

Desde hace un par de años, la kombucha es la bebida de moda entre las mujeres californianas. Es popular, adictiva y supersana. La clave de su peculiar sabor y de sus beneficios se debe a que es una colonia simbiótica de bacterias y levaduras llamada scoby. En realidad es té fermentado, por eso tiene burbujas y es rico en probióticos.

Debido a su aporte de nutrientes, este tipo de té ofrece una gran variedad de bondades directas en el organismo:

Contribuye a la digestión: una de las propiedades más reconocidas de la kombucha es la probiótica. Por tal razón, se recomienda su consumo para favorecer la salud del sistema digestivo. La gran ventaja de dicha propiedad se basa en su naturaleza, ya que está libre de químicos excesivos y nocivos para el organismo en general. El tránsito intestinal, el metabolismo y la flora alojada en los intestinos se ven favorecidos de manera considerable al consumir este ingrediente.

Gran aliada de las articulaciones: Las articulaciones son zonas elaboradas a base de cartílago y cumplen con el deber de proteger el extremo de cada hueso. La kombucha desempeña una gran tarea gracias a sus diversos componentes. Y es que estos aumentan la producción de ácido hialurónico sinovial. Este tipo de ácido cumple con el objetivo de fortalecer y proteger la estructura del cartílago. Además, también combate todo tipo de dolor presente en esta región del cuerpo.

Estas son alguna de las razones que convencieron a la reina para aficionarse a esta nueva bebida, que también se puede hacer en casa.

Mama Campo, que además de restaurante, tiene tienda, es de los pocos establecimientos en España donde puede encontrarse la marca americana más popular de esta bebida: Komvida. Y desde este supermercado eco situado en la madrileña plaza de Olavide ha llegado recientemente un importante cargamento de esta bebida.

Lo que no sabemos es si la kombucha era solo para la Reina o ya ha convencido al Rey y a sus hijas para que se aficione como ella.