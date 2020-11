Cómo usar el vinagre de manzana para las verrugas

Según la Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV), las verrugas pueden ser desagradables a la vista, pero son inofensivas. Pero con algunas de ellas hay que tener cuidado, sobre todo si aparecen en los genitales o la zona anal, porque pueden presentar síntomas de cáncer en esas partes del cuerpo.

La aparición de verrugas en la piel es bastante común en España. De hecho, la inmensa mayoría de personas tendrá alguna a lo largo de su vida. Si has probado con numerosos remedios y no has conseguido eliminarlas, te mostramos cómo utilizar vinagre de manzana para las verrugas.

A pesar de que las verrugas son inofensivas protuberancias, están causadas por el virus del papiloma humano (VPH). Suelen aparecer, sobre todo, en las manos y los pies y, aunque no hay cura para el VPH, sí podemos utilizar un tratamiento enfocado a eliminar las verrugas. ¡Descubre cómo hacerlo con vinagre!

Cómo eliminar las verrugas

Entre los muchos tratamientos modernos que existen para quemar las verrugas, podemos destacar los siguientes:

La congelación o crioterapia.

Las cremas tópicas con ácido salicílico.

Terapia con láser.

Eliminación quirúrgica.

Sin embargo, estos tratamientos pueden ser costosos y dolorosos, incluso pueden ocasionar quemaduras en zonas delicadas, como las verrugas genitales. A veces, puede que necesites utilizar varios tratamientos, incluso después de desaparecer pueden reaparecer o extenderse por otras zonas del cuerpo. Para deshacerte de ellas, utiliza vinagre de manzana para las verrugas.

El vinagre ha sido empleado desde hace miles de años para tratar una infinidad de dolencias, desde dolores de estómago hasta diabetes o la hiedra venenosa. Otra de las afecciones para las que puede utilizarse el vinagre de manzana es para eliminar verrugas, y la explicación es muy sencilla.

El vinagre contiene ácido acético, por lo que puede matar ciertos tipos de virus y bacterias. De este modo, lo que hará también es quemar las verrugas y destruir poco a poco la piel infectada. Como consecuencia, la verruga se caerá de forma similar a como lo haría si utilizásemos ácido salicílico.

La irritación provocada por este ácido estimulará la capacidad de nuestro sistema inmunológico para luchar contra el VPH causante de la verruga. Para saber cómo utilizar vinagre de manzana para las verrugas sigue leyendo.

Cómo usar el vinagre de manzana para las verrugas

El procedimiento más recomendado para quemar las verrugas con vinagre de manzana es muy simple. Solo tienes que seguir los siguientes pasos:

Antes de comenzar, prepara una bola de algodón, vinagre de manzana, agua y un trozo de esparadrapo o de venda. A continuación, mezcla dos partes de vinagre con una parte de agua y empapa la bola de algodón con esta solución. Coloca la bola de algodón sobre la verruga y cubre con el trozo de esparadrapo o un poco de venda para mantenerla sujeta durante toda la noche. Por último, retira el algodón a la mañana siguiente y deséchalo, repitiendo este proceso cada noche hasta que se caiga la verruga.

Cómo eliminar verrugas en las manos

Si tienes las verrugas en las manos o los pies será mejor utilizar otro método. Mezcla a partes iguales vinagre de manzana y agua en un recipiente espacioso donde poder sumergir la zona afectada. Cubre muy bien las verrugas y mantenlas así durante 15 minutos todos los días. Pasado este tiempo, enjuaga con abundante agua para eliminar los restos de vinagre.

Aunque son pocas las pruebas científicas que muestran la eficacia del vinagre de manzana para quemar las verrugas, un estudio reveló que este producto puede acabar con multitud de patógenos dañinos. Y además contiene probióticos que, ingerido, protegerá nuestra flora intestinal.

El vinagre también suele utilizarse como desinfectante para la limpieza del hogar o para preservar la comida. Pero aunque algunas pruebas demuestran que el vinagre es un tratamiento eficaz en determinados casos, cuidado con utilizarlo en zonas delicadas como las verrugas genitales.

Eficacia del vinagre de manzana para las verrugas

El vinagre está considerado como un ácido débil, pues contiene entre el 4 y el 8% de ácido acético. No obstante, debes tener en cuenta que incluso los ácidos más débiles pueden acabar causando quemaduras. Cuando utilices vinagre de manzana para las verrugas debes extremar las precauciones al hacerlo directamente sobre la piel, podrás sentir una pequeña irritación o sensación de ardor.

Si experimentas dolor y quemaduras retira la bola de algodón y enjuaga la zona con abundante agua. Asegúrate de diluir el vinagre de manzana con agua para quemar las arrugas, así evitarás irritaciones innecesarias.

No apliques el vinagre de manzana para las verrugas en heridas abiertas, sobre la cara, el cuello ni verrugas genitales. Este tipo de verrugas son completamente diferentes a las que aparecen en otras zonas, por lo que debe ser tratada por un especialista.

También debes tener en cuenta que puede aparecer una reacción alérgica al utilizar cualquier producto natural, y el vinagre no está exento de ello. Algunos indicios de una reacción alérgica son: sarpullido o urticaria, dificultad para respirar, latido cardíaco rápido o mareos.

Puesto que el vinagre es un producto asequible y está disponible en cualquier momento, quizás quieras darle una oportunidad para quemar las verrugas antes de probar con un tratamiento más agresivo y costoso. En caso de que sientas dolor o ardor, diluye un poco más el vinagre antes de aplicarlo.

Recuerda utilizar vinagre de manzana para las verrugas, ya que es el más efectivo para este fin. Y nunca lo apliques sobre la piel irritada ni con heridas. Si experimentas una reacción alérgica u otro síntoma preocupante, enjuaga de inmediato la zona y consulta con tu médico.

En el caso de las verrugas genitales, consulta siempre con un especialista. Si las verrugas están en otra zona, es posible que tengas que probar con varios tratamientos antes de dar con el más adecuado.

Por último, si deseas utilizar remedios naturales para quemar las verrugas, informa a tu médico o dermatólogo para autorizar su uso junto con el tratamiento que te haya prescrito.

