El incienso consiste en una preparación de resinas vegetales y aromáticas que se ha empleado desde la antigüedad en rituales para combatir las malas energías. Desde entonces, se usa en España y en muchos otros países como forma de conseguir un ambientador casero. A menudo, también se añaden aceites esenciales de origen vegetal o animal, de manera que al quemarse desprende un humo muy fragante con fines terapéuticos, religiosos o estéticos.

No obstante, debemos utilizarlo con prudencia, ya que usar incienso en casa tiene la capacidad de cambiar la vibración de nuestro hogar. Como hemos dicho, alejan las energías negativas que se van acumulando en el entorno, pero, ¿cómo se usa de forma correcta? ¡Te contamos cómo usar incienso en el hogar: consejos básicos!

Propiedades el incienso

El incienso es conocido por sus efectos relajantes y su capacidad para disminuir la ansiedad. Según los registros históricos, el incienso era empleado durante ceremonias religiosas en el antiguo Egipto, Grecia y Babilonia. Se utilizaba para repeler cualquier tipo de energía negativa impregnada en el ambiente, y en la actualidad se sigue empleando con este mismo propósito.

El incienso se quema y genera humo, y al resultado de este proceso se le conoce con el nombre de sahumar. Por lo general, se utiliza para purificar un lugar, pero mucha gente también lo usa para perfumar el ambiente. Es decir, los inciensos son como velas, pero se obtienen a partir de resinas vegetales aromáticas.

No obstante, también pueden incluir otras partes de la planta, como semillas, cortezas, flores y raíces. Su principal característica es el aroma agradable que desprende, pues se le atribuyen propiedades relajantes. Por lo tanto, aunque suele emplearse con fines espirituales, usar incienso en casa también tienen beneficios para el organismo.

En resumen, según la cultura popular, entre las propiedades del incienso se encuentra la de cambiar la vibración de tu hogar eliminando las malas energías. Esta técnica proviene de rituales antiguos, como hemos comentado, y algunos siguen vigentes hoy día, pues muchos emplean el incienso durante la meditación.

Trucos para usar incienso en casa según el tipo

Si quieres mejorar la vibración de tu hogar puedes optar por varios tipos de incienso en función de lo que quieras conseguir. Pero, por lo general, sus aromas son tranquilizantes y todos contribuyen a optimizar la energía ambiental. A continuación, te mostramos los más conocidos:

Ámbar

Este tipo de incienso es ideal para aquellos que desean meditar, sobre todo para los que están viviendo un momento confuso. Ayuda a aclarar nuestros pensamientos.

Sándalo

Además de utilizarse para eliminar energías negativas, se puede emplear para santificar alguna zona de tu hogar.

Cedro

Este tipo de incienso se cree que funciona como una gran fuente de fortaleza y poder. Se recomienda utilizarlo en espacios o viviendas que han sido recientemente restauradas o construidas.

Incienso clásico

Seguro que en más de una ocasión has olido el aroma de este incienso, ya que es famoso por ser empleado en las iglesias. Es útil para fomentar la paz y la calma, de manera que es muy eficaz en casos de ansiedad y estrés.

Canela

Además de todas las propiedades del incienso, el de canela se recomienda para estimular la pasión y el deseo sexual. También contribuye a generar tranquilidad en los ambientes.

Jazmín

Este tipo está relacionado con el amor, pero no nos referimos necesariamente a la atracción sexual. De hecho, se cree que es perfecto para estimular las conexiones emocionales, pero también las mentales.

Vainilla

El incienso de vainilla se asocia con los pensamientos, la inteligencia y las habilidades mentales. Por lo tanto, es ideal para fomentar la tranquilidad, sobre todo en los ámbitos de estudio.

Lavanda

Por último, este tipo también se relaciona con la atracción, el amor y el romance, por eso es ideal en los rituales de pareja. Además, su aroma es ideal para serenar los episodios de insomnio y ansiedad.

Beneficios del incienso para la salud

Después de conocer las propiedades del incienso y los tipos más conocidos, queremos hablarte de sus beneficios para la salud. Si bien es cierto que, hasta la fecha, no hay evidencias sólidas sobre ello, algunos estudios han concluido que el incienso puede contribuir a calmar estados de ansiedad y estrés.

Una de esas investigaciones fue publicada en la revista científica ‘FASEB’, en la que se observó en animales que un compuesto del incienso podría generar una respuesta muy parecida a la de los antidepresivos. De hecho, se descubrieron respuestas positivas en zonas del cerebro ligadas a la depresión y la ansiedad.

Otra investigación publicada en ‘Journal of Oleo Science’ determinó que ciertos compuestos del incienso, así como las resinas de mirra, podían ejercer efectos antiinflamatorios en ratones. No obstante, se desconoce si estos efectos son similares en humanos.

Pero llegados a este punto, y a pesar de las propiedades del incienso, es importante que sepas que esta práctica tan habitual en muchas culturas también conlleva sus riesgos. Según un estudio publicado en la revista ‘Cáncer’ en 2008, usar incienso en casa de forma excesiva puede aumentar el riesgo de padecer cáncer de pulmón si se utiliza de forma incorrecta.

Esto es debido a que la exposición en altas concentraciones al humo que desprende, el cual contiene monóxido de carbono y otros residuos, es bastante perjudicial. Esto todavía se agrava más en personas con asma o problemas respiratorios, según un estudio publicado en ‘BMC Pulmonary Medicine’.

Al usar incienso en casa, el ambiente quedará más relajado, armonioso y perfumado. Pero asegúrate de no recibir el humo de forma directa. Y recuerda, en caso de padecer enfermedades respiratorias o asma, mejor evita cualquier tipo de humo, incluido el del incienso.

Resumiendo, su uso sigue vigente en la actualidad por las muchas propiedades del incienso, pero no hay que abusar de él. No obstante, si sigues los trucos para usar incienso en casa que te hemos ofrecido, y utilizas incienso 100% natural, no tienes motivo por el que preocuparte.

