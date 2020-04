Los huevos nos aportan innumerables proteínas y vitaminas. También, son uno de los alimentos más frágiles y delicados de nuestra cocina que, además, nos pueden provocar graves enfermedades si los comemos en mal estado. En este artículo, vamos a ver cuánto tiempo duran los huevos en buen estado.

Cuántos días duran los huevos frescos fuera de la nevera

Cuando ves los huevos frescos en tiendas y supermercados apreciarás que están a temperatura ambiente. Sin embargo, es mejor colocarlos en la nevera al llegar a casa y no sacarlos hasta que vayas a utilizarlos para que se conserven mejor. Ten en cuenta que los cambios bruscos de temperatura los estropean y los echan a perder en poco tiempo.

Para que no corras riesgos innecesarios de comerte un huevo en mal estado, debes saber que los huevos frescos pueden conservarse fuera del frigorífico. Sin embargo, ten cuidado, pues de este modo solo durarán frescos durante poco tiempo, unos 7 o 10 días. Por ello, no es la forma más recomendada para conservarlos.

Además, si dejas los huevos frescos fuera de la nevera más tiempo del indicado, son más propensos a generar microorganismos y bacterias que se reproducirán dentro de ellos de forma acelerada. Por ello, cómo saber si un huevo está malo es esencial para evitar enfermedades comunes ocasionadas por huevos caducados, como la salmonella o salmonelosis.

Cuántos días duran los huevos frescos dentro de la nevera

Si los huevos están frescos pueden durar dentro del frigorífico entre 3 y 5 semanas, además es la mejor manera de conservar este alimento. De esta manera, podrás tenerlos mucho más tiempo sin que se echen a perder, pierdan sus propiedades o su sabor se vea alterado. Sin embargo, a pesar de que en todas las neveras las hueveras están situadas en la puerta de este electrodoméstico, el mejor lugar para guardarlos no es ahí, sino en el interior del frigorífico. Esto se debe a que allí es donde se concentra la mayor parte de frío y la temperatura es más estable, pues en la puerta no se concentra el frío del mismo modo.

En muy importante mantener los huevos frescos fríos para prevenir y evitar así cualquier problema de salud. Además, según sean las medidas que se hayan tomado para su refrigeración, puedes utilizar incluso los huevos caducados siempre y cuando no estén malos. No te preocupes, más adelante te mostramos cómo saber si un huevo está malo. Saca los huevos de la nevera en el mismo momento en que los vayas a cocinar y solo los que necesites, no debes dejarlos fuera más de dos horas. Recuerda que los huevos no toleran bien los cambios bruscos de temperatura y si lo haces, corres el riesgo de que se echen a perder.

Si tomas todas las precauciones que te ofrecemos, no debes temer incluso a comerte los huevos frescos sin cocinar.

Cuánto tiempo duran los huevos cocidos

Los huevos cocidos son utilizados en muchos platos gastronómicos, como las ensaladas. Si cociste huevos de sobra última vez y deseas conservarlos, puedes hacerlo siempre en la nevera y un tiempo máximo de 7 días. Eso siempre que mantengan la cáscara intacta, si se ha roto o está pelado, te recomendamos que lo consumas de inmediato.

Para evitar intoxicaciones, lo mejor es colocar los huevos cocidos en la nevera dos horas como máximo después de haberlos cocinado. No obstante, si hace varios días que cociste los huevos y todavía no los has pelado, debes tener en cuenta los siguientes consejos:

No los saques del frigorífico con demasiado tiempo de antelación, como máximo pueden estar a temperatura ambiente un par de horas .

. Si no quieres que estén tan fríos, para evitar tenerlos a temperatura ambiente mucho tiempo es mejor colocarlos en un vaso de agua caliente durante unos minutos. Después, podrás pelarlos y consumirlos de forma habitual.

Cómo saber si un huevo está malo

No importa que los huevos frescos estén recién comprados, incluso si la fecha de caducidad está bien siempre puede ocurrir que nos encontremos con un huevo en mal estado. Entonces, debemos tener mucho cuidado y saber identificarlo. Lo mejcuanto tiempo duran los huevosor es comprobar si el huevo está bien antes de cocinarlo, sobre todo si los huevos caducados nos generan incertidumbre. Saber si un huevo está malo no es difícil, solo debes tener en cuenta estas recomendaciones: