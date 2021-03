Aunque lo vemos mucho en España, el bóxer es una raza de perro alemana que tiene su origen en el siglo XVIII. Un perro que se caracteriza por ser de tamaño mediano, musculoso y ancho de pecho. Una de sus particularidades es que posee el morro corto y el mentón ligeramente curvado hacia arriba. Además, la raza de perro bóxer suele tener un pelaje corto y de colores marrón atigrado con algunas manchas blancas.

Por lo general, son perros bastante activos y muy leales. Es por eso que requieren de grandes espacios para correr y hacer ejercicio. Si no es así, hay que sacarlos con frecuencia a la calle para que puedan dar rienda suelta a su energía. Este nivel de actividad suele provocar que sea un perro con un gran apetito, de ahí que hay que cuidar muy bien su alimentación. Aquí te contamos cómo saber si un bóxer es puro.

¿Qué debo hacer para saber si un bóxer es puro?

Muchas de las personas que tienen un bóxer desean saber si su mascota se trata de un bóxer puro o no. En realidad, no es difícil saberlo, pero las particulares características de un bóxer y sus diversas mezclas provocan que, en muchas ocasiones, esto no resulte del todo claro. Para saber si un bóxer es puro, se pueden seguir una serie de recomendaciones.

1. El tamaño del bóxer

Un aspecto esencial para saber si el bóxer es puro o no lo aporta su tamaño. Las medidas estándar de los machos se sitúan entre los 58 y los 63 centímetros de la cruz a los hombros. Las hembras, por su parte, miden entre 54 y 59 centímetros, con lo que suelen ser un poco más pequeñas.

En cuanto al peso, los machos pesan de media por lo general entre 30 y 32 kilos, mientras que las hembras de 25 a 27 kilos.

2. La boca del bóxer

Una de las características del bóxer más indicativa de que se trata de un animal puro es su boca. El bóxer tiene la mandíbula superior más ancha en la base. A medida que se dirige hacia la punta, se va reduciendo su espesor. Es por esto por lo que, cuando el bóxer cierra la boca, no se le ven los dientes ni la lengua. La mandíbula inferior, en cambio, es más larga y posee una mordida corta.

3. La cabeza del bóxer

La cabeza del bóxer puro, en general, es grande y con diversos pliegues. La zona superior de la misma se halla algo arqueada, mientras que las mejillas son planas. Los ojos son de color castaño oscuro y no son ni demasiado profundos ni pequeños. El hocico, por su parte, es pequeño y ancho, con las orejas en la parte superior de la cabeza cayendo de manera natural.

4. Las extremidades del bóxer

Las extremidades delanteras del bóxer puro presentan un brazo superior largo y antebrazos musculosos, rectos y extensos. Los codos no pueden hacer presión contra el pecho. Las extremidades traseras son más bien fuertes y forman un ángulo respecto a las delanteras, por lo que se ven rectas.

La musculatura es una de las características del bóxer puro. Aunque una particularidad muy diferenciadora es que este bóxer no tiene espolones en las patas traseras.

5. El pelo del bóxer

El pelo del bóxer puro es luminoso, liso, suave, corto y está pegado al cuerpo. Su color suele ser castaño y variar entre los toques amarillentos o castaño atigrado. Asimismo, el bóxer puro puede tener un tono leonado que vaya de castaño rojizo a muy oscuro. Las manchas blancas en el pecho es otra de las características que puede presentar. Manchas que suelen verse, sobre todo, en la zona inferior del cuerpo, los pies o la parte inferior de las patas.

Para comprenderlo mejor, se pueden distinguir hasta tres variedades de bóxer puro según el pelaje:

Bóxer atigrado: la base es atigrada, pero presenta líneas oscuras o negras en la zona de las costillas; la tonalidad puede ser o bien clara o muy oscura.

la base es atigrada, pero presenta líneas oscuras o negras en la zona de las costillas; la tonalidad puede ser o bien clara o muy oscura. Bóxer leonado : presenta manchas blancas, aunque estas no cubren más de una tercera parte del pelaje; además, puede tener diversas tonalidades, ya que oscila entre el amarilla claro ahsta el color ciervo oscuro.

: presenta manchas blancas, aunque estas no cubren más de una tercera parte del pelaje; además, puede tener diversas tonalidades, ya que oscila entre el amarilla claro ahsta el color ciervo oscuro. Bóxer blanco y negro: un perro blanco y negro (con predominancia de blanco), que puede llevar algunas manchas en ciertas partes del cuerpo.

6. La cola del bóxer

Por último, para saber si un bóxer es puro debes atender también a su cola. Esta se sitúa en la parte superior del animal, justo al final de su cuerpo. Una cola que se debe cortar cuando apenas es un cachorro y quedar hacia arriba.

Tipos de perros bóxer

Todas las anteriores son algunas de las principales características de la raza de perro bóxer. Sin embargo, hay otras particularidades que pueden definir diferentes tipos de bóxer.

Uno de estos tipos es el bóxer británico. Un animal que se caracteriza por su elegancia en el porte y por tener las patas más pequeñas y los nudillos altos.

Otro de estos tipos es el bóxer americano. A diferencia del anterior, este perro tiene el hocico más grande y no presenta arrugas en la piel.

Por último, el bóxer alemán es más grande que los anteriores, aunque en este caso su hocico es más pequeño.

En definitiva, estos son los rasgos que se utilizan para saber si un bóxer es puro. Características muy particulares y que presentan estos animales en el conjunto de su fisonomía.

