En España, los productos de maquillaje más utilizados son el lápiz de ojos, la máscara y el rizador de pestañas y la barra de labios. Por lo que, no es nada extraño que, con las prisas o debido a un descuido, manches una de tus prendas favoritas de máscara de pestañas o rímel. ¡Tranquila, tiene solución! Y es que, por más cuidado que tengas con tu maquillaje, estos accidentes ocurren, así que no te pierdas este artículo para saber cómo quitar el rímel de la ropa.

Además, te enseñaremos a hacerlo sin dañar los tejidos de tus prendas favoritas, para lo cual te mostramos diferentes técnicas de limpieza, así como algunos consejos. Toma nota y aprende a quitar el maquillaje de la ropa sin esfuerzo. ¡Vamos allá!

Cómo quitar las manchas de rímel de la ropa

Para quitar el maquillaje de la ropa es conveniente eliminar primero el exceso de producto con un pañuelo, o incluso rascando con una espátula o un objeto similar. Sin embargo, para quitar el rímel de la ropa olvídate de hacer esto, ya que podrías extenderlo con facilidad y manchar todavía más la ropa.

Por este motivo, si quieres quitar el rímel de la ropa de forma eficaz y sin temor a estropear tus prendas, lo mejor es que sigas los siguientes pasos:

En primer lugar, humedece la zona manchada de rímel antes de proceder a lavarla para evitar extender más la mancha. Después, coloca la prenda sobre una superficie lisa y aplica una pizca de detergente líquido sobre la zona a tratar. A continuación, frota la mancha con suavidad con ayuda de un cepillo de cerdas suaves y un poco de agua caliente (siempre y cuando la prenda lo admita). Deja actuar durante 5 minutos. Por último, sin quitar el detergente ni frotar la mancha, introduce la prenda en la lavadora y utiliza el programa habitual de lavado.

Trucos para quitar el rímel de la ropa blanca

Sabemos que quitar una mancha de rímel es bastante complicado, pero todavía lo es más si la prenda es blanca. Sigue los siguientes consejos para lograrlo sin dañar la ropa y quede impecable:

En primer lugar, diluye en un poco de agua un chorrito de agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Si dispones de jabón casero o jabón de Marsella, también puedes añadir un poco sobre la mancha y frotar con energía. A continuación, moja un hisopo o bastoncillo en la solución con agua oxigenada y aplícalo sobre la mancha. Frota con suavidad y, si no consigues resultados inmediatos, prueba a utilizar un cepillo de dientes suave y limpio para restregar. Para terminar, lava la prenda en la lavadora como lo harías de forma habitual.

Quitar el maquillaje de la ropa sin lavar

He manchado una prenda con máscara de pestañas y no se puede lavar, ¿qué hago? Si te has encontrado en esta situación alguna vez y no quieres estropear el tejido de la prenda en cuestión, te recomendamos dos métodos para quitar el maquillaje de la ropa sin dañarla. El segundo es más eficaz para quitar el rímel de la ropa cuando ya ha penetrado en la tela:

1. Método 1: cinta adhesiva

Esta técnica es tan sencilla como pegar un pedazo de cinta adhesiva en la mancha, presionar muy bien para que se adhiera, y tirar con fuerza para desprender la mancha de rímel seca de la prenda. Lo mejor es que repitas esta operación en zonas pequeñas, ya que no podrás eliminar de un solo tirón toda la mancha.

2. Método 2: kit de lavado en seco

Estos sets de limpieza quizás sean la mejor solución para quitar el maquillaje de la ropa en una prenda de tejido delicado. Para su correcto uso, haz lo siguiente:

Aplica sobre la mancha de rímel el producto quitamanchas que incluya tu set de limpieza en seco .

. Acto seguido, introduce la prenda manchada dentro de la bolsa para lavado en seco con la hoja de papel que venga con el set. Esta hoja de limpieza tiene la función de aportar olor y humedad para que tu ropa quede como recién lavada.

Después, introduce en la secadora la bolsa y utiliza un programa suave, es decir, con una temperatura baja.

y utiliza un programa suave, es decir, con una temperatura baja. Terminado el programa, tiende la prenda en una percha para que no se arrugue y la humedad que le quede actúe también para eliminar las arrugas.

Cómo quitar el maquillaje de la ropa de cama

Es posible que las manchas más habituales de rímel se produzcan sobre la ropa de cama. Esto ocurre cuando llegas tarde y candada a casa y sin ganas de desmaquillarte. No te preocupes, porque te contamos cuál es la solución más eficaz para quitar el maquillaje de la ropa de cama.

En esta ocasión, vamos a utilizar un quitamanchas en polvo. Puedes utilizar el que más te guste o el que uses de forma habitual y, cuando lo tengas, sigue las siguientes recomendaciones:

Lo primero que debes hacer es empapar bien la mancha con el quitamanchas que hayas escogido y dejarlo reposar durante 5 minutos. A continuación, llena un recipiente con agua tibia, pero no caliente, y añade un chorrito de detergente para fregar los platos. Esto ayudará a deshacer los ingredientes grasos de la mayoría de los productos de maquillaje. Asegúrate de que esta mezcla haga bastante espuma, así potenciarás todavía más el efecto del limpiador. Para concluir, introduce la ropa y déjala en remojo, al menos, durante una hora. Pasado este tiempo, enjuaga muy bien las prendas y lava como de costumbre. ¡Y listo, tus manchas de rímel habrán desparecido de tu ropa!

