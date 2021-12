España se encuentra entre los países donde se respira una mejor calidad del aire en todo el planeta, según el 'Informe Mundial de Calidad del Aire 2019', elaborado por IQAir. Pero la contaminación sigue siendo uno de los problemas actuales más graves en nuestra sociedad. Cada vez resulta más difícil respirar aire puro en las grandes ciudades. Es por eso que muchas personas instalan en sus casas un purificador de aire. Sin embargo, no hay nada más práctico ni más económico que colocar una serie de plantas.

Las plantas no solo decoran el hogar, sino que también limpian las toxinas del aire. Sin ir más lejos, la NASA recomienda una serie de plantas que deberíamos tener en casa para disfrutar de un aire más puro.

1. La palmera areca o palmera amarilla

También conocida como palmera bambú, esta es una de las mejores plantas para purificar el aire. Su principal característica es su capacidad de purificar el lugar en el que se halla eliminando incluso productos químicos tan peligrosos como el formaldehído, el xileno o el tolueno.

La palmera areca debe regarse con frecuencia y recibir luz de vez en cuando, pero no exponerse mucho al sol. La sala de estar es, sin duda, el mejor lugar para colocarla.

Areca o palmera amarilla

2. El aloe vera

Una planta de aloe vera junto a la ventana no solo es una opción muy decorativa. Además, será capaz de purificar el aire y eliminar toxinas como el formaldehído y el benceno, que se suelen hallar en barnices, limpiadores de suelos y detergentes. Pero eso sí, es necesario que el aloe vera esté siempre situado en un lugar soleado.

Es por eso que cualquier lugar de la casa en el que entre la luz del sol es perfecto para esta planta. Hay que decir también que no requiere de un riego frecuente.

Aloe vera

3. El Potus (Poto)

Una de las plantas para purificar el aire más conocidas es el potus. Una de sus ventajas es que no requiere de muchos cuidados, ya que solo habrá que regarla cuando esté un poco seca. Es por eso que se suele emplear mucho no solo en el hogar, sino también en oficinas, centros comerciales, etc.

El potus es una planta capaz de absorber sustancias nocivas como el formaldehído, el xileno y el benceno. Se adapta perfectamente a lugares en donde la temperatura se sitúa entre los 17 y los 30 grados centígrados.

Planta Potus (Poto)

4. La planta serpiente

Conocida también como cola de lagarto o lengua de suegra, es una planta única por su producción nocturna de oxígeno y su capacidad de purificar el aire mediante la eliminación de benceno, formaldehído, tricloroetileno, xileno y tolueno.

Una planta que necesita de la luz que entra por la ventana y de riego semanal. En una habitación cerrada, esta planta es capaz de producir suficiente oxígeno para respirar normalmente. Se suele colocar en el dormitorio.

Planta serpiente

5. La planta del dinero

La planta del dinero es una de las mejores plantas de interior para purificar el aire. No en vano, puede eliminar productos y sustancias contaminantes como el benceno, el formaldehído, el xileno y el tolueno. Sin embargo, es una planta que resulta tóxica para los perros, gatos y niños pequeños que ingieran sus hojas.

Para su desarrollo, la planta del dinero requiere de un poco de luz indirecta cada día y un riego semanal. Es perfecta para colocar en cualquier habitación o a una altura a la que no puedan llegar los niños o las mascotas.

Planta del dinero

6. La planta gerbera

La gerbera es una planta que queda muy decorativa en el jardín. Sin embargo, también se distingue por su capacidad de producir altos niveles de oxígeno por la noche al tiempo que elimina sustancias nocivas como el benceno y el tricloroetileno. Una planta que además es muy beneficiosa para aquellas personas que sufran de apnea del sueño y trastornos respiratorios.

Es por eso que resulta ideal para colocar en la mesita de noche del dormitorio. La gerbera prefiere la luz solar brillante del verano, la primavera y el otoño y la luz indirecta del invierno. También necesita ser regada de forma regular para que la tierra esté siempre húmeda.

Planta gerbera

7. La planta araña

La planta araña es otra de las mejores plantas de interior para purificar el aire. No en vano, es capaz de eliminar toxinas, incluido el monóxido de carbono y el xileno. Además, se trata de una de las pocas plantas de interior que no son tóxicas para las mascotas que tenemos en casa.

El mejor sitio para colocar una planta araña es el dormitorio o la sala de estar. Si lo deseamos, podemos trasplantar pequeñas plantas arañas para crear una maceta completa y conseguir un mayor efecto.

Planta araña

8. El higo llorón

Aunque no sea una planta tan conocida como las anteriores, el higo llorón data ya de la época victoriana inglesa. Los higos llorones pueden absorber y reducir los niveles de formaldehído, xileno y tolueno.

No obstante, es una planta a la que no le gustan los cambios. Es por eso que la debemos mantener siempre en un lugar con luz brillante e indirecta, lejos de las corrientes de aire. Un espacio apropiado para su colocación sería el balcón o una esquina bien iluminada de la sala de estar.

Higo llorón

9. El crisantemo

El crisantemo, por último, es una flor muy bonita que ayuda a filtrar una gran cantidad de toxinas, incluido el amoniaco y el benceno. Dos elementos que se encuentran muy a menudo en plásticos, detergentes y pegamentos.

Al crisantemo le encanta la luz solar, así que debemos colocarla en un lugar bien soleado. La cocina o la sala de estar son espacios muy adecuados.

Crisantemo

También te puede interesar...