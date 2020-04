Dormir de forma adecuada es fundamental para lograr un sueño reparador, optimizando las funciones del cuerpo mientras dormimos y evitando dolores corporales. Pero, ¿cuál es la mejor postura para dormir? ¿Es bueno dormir boca abajo?

Quizás no hayas pensado nunca en qué posición es la idónea para dormir y que algunas de las posturas que adoptamos no son nada recomendables. Por ello, queremos mostrarte en este artículo cuál es la postura correcta para dormir según los expertos. Sabemos que no es fácil cambiar la posición de dormir después de años, pero presta atención a lo que ocurre en cada postura.

Importancia de la postura para dormir

Dormir es de vital importancia para gozar de buena salud, de ahí la necesidad de dormir bien. Puesto que pasamos durmiendo un tercio del día, es básico que lo hagamos de la manera correcta. Según algunas investigaciones, durante el sueño el cerebro elimina las toxinas acumuladas a lo largo del día. De este modo, la calidad del sueño puede prevenir o incluso tratar enfermedades neurodegenerativas.

Hasta la fecha, la ciencia no ha podido dar una respuesta a por qué razón el ser humano, y los mamíferos en general, tienen la necesidad de dormir tanto. Pero sea por la razón que sea, dormir es necesario para recuperar la energía y sentirnos saludables cada día.

¿Comprendes ahora por qué es imprescindible adoptar una postura correcta para dormir? Porque despertarás con los músculos reposados, la mente despejada y con más vitalidad. Sin embargo, no todos se benefician de las ventajas de un buen descanso, y puede estar debido a la postura para dormir, entre otros muchos factores.

Los investigadores todavía no se han puesto de acuerdo sobre cuál es la mejor postura para dormir. No obstante, hay dos que son consideradas ganadoras: la posición lateral y bocarriba. Veamos a continuación las ventajas y desventajas de cada una.

Qué postura es mejor para dormir

1. Dormir de lado

Bocarriba está considerada la mejor postura para dormir, junto con dormir de lado. Su nombre auténtico es decúbito lateral y siempre es mejor hacerlo sobre el lado izquierdo. Las principales ventajas de dormir de costado son las siguientes:

Reduce la acidez estomacal . Dormir para el lado izquierdo reduce los ácidos estomacales, pero también te ayudará comer liviano por las noches, dejar de fumar y no ingerir alcohol.

. Dormir para el lado izquierdo reduce los ácidos estomacales, pero también te ayudará comer liviano por las noches, dejar de fumar y no ingerir alcohol. Favorece los procesos linfáticos . Esta postura ayuda a limpiar los desechos del sistema nervioso en los mamíferos, es decir, del cerebro y la médula espinal. Muchos estudios lo confirman, además de reducir las posibilidades de padecer Alzheimer y otras enfermedades neurológicas, como la demencia.

. Esta postura ayuda a limpiar los desechos del sistema nervioso en los mamíferos, es decir, del cerebro y la médula espinal. Muchos estudios lo confirman, además de y otras enfermedades neurológicas, como la demencia. Ayuda con el embarazo. En los últimos meses de embarazo parece ser que la posición de decúbito lateral izquierda es la mejor postura para dormir. Además de descansar y respirar mejor, esta postura beneficia al feto al incrementar los nutrientes y la sangre que llega a la placenta.

2. Bocarriba

Esta posición no está indicada para embarazadas ni para aquellos que roncan, pero aporta muchos beneficios a los demás. Los más destacados son:

Previene los dolores musculares . Si eres propenso a tener contracturas en la espalda, el cuello o los hombros, esta postura es ideal. La razón es muy sencilla, pues cuando dormimos bocarriba la columna vertebral se mantiene recta y estirada . Esta es la otra mejor postura para dormir, pero también debes contar con un colchón y una almohada adecuados.

. Si eres propenso a tener contracturas en la espalda, el cuello o los hombros, esta postura es ideal. La razón es muy sencilla, pues cuando dormimos bocarriba la . Esta es la otra mejor postura para dormir, pero también debes contar con un colchón y una almohada adecuados. Contribuye a tu belleza . Dormir en esta posición tiene unos efectos que ni la cirugía estética o los tratamientos de belleza conseguirían lograr. Por una parte, evita la aparición de arrugas y acné y, por otra, es una posición ideal para las mujeres porque evita la flacidez en los pechos.

. Dormir en esta posición tiene unos efectos que ni la cirugía estética o los tratamientos de belleza conseguirían lograr. Por una parte, y, por otra, es una posición ideal para las mujeres porque evita la flacidez en los pechos. Evita el reflujo y otros males estomacales. Dormir boca abajo hace que el estómago y otros órganos estén presionados contra el colchón, pues estamos echando sobre ellos todo el peso del cuerpo. En cambio, si duermes bocarriba reducirás problemas estomacales como la acidez, el reflujo o los gases.

En conclusión, las funciones vitales del organismo mejoran mucho si eliges esta postura correcta para dormir.

Las peores posiciones para dormir

Después de mostrarte cuál es la mejor postura para dormir, pasamos a mostrarte cuáles son las peores y sus contraindicaciones.

1. Posición fetal

Es cierto que algunas embarazadas eligen esta postura cuando tienen problemas para dormir y no saben cómo ponerse. Incluso las personas que roncan mucho optan también por esta posición. No obstante, está poco recomendada por las siguientes razones:

Conlleva una curvatura en la espalda que podría ocasionar dolores o contracturas . También evita que la columna se relaje y consigas descansar de forma plácida.

. También evita que la columna se relaje y consigas descansar de forma plácida. Restringe la respiración diafragmática, que es la que realizamos al dormir, y las rodillas presionan el estómago. Como consecuencia, nos levantaremos con la sensación de que nos falta el aire y con indigestión o dolores estomacales.

2. Dormir boca abajo

Para todas aquellas personas que suelan dormir boca abajo, es conveniente que sepan que esta es la peor posición que podemos adoptar a la hora de ir a la cama. Como ya dijimos antes, se ejerce mucha presión sobre los órganos, pero también sobre las articulaciones y los músculos.

Así, puede generar dolores de espalda y de cuello, molestias en los senos, el pecho y contracturas en los hombros. Además, podrías despertarte con algún brazo o mano adormecido, sin olvidarnos de que dormir boca abajo toda la noche es semejante a permanecer con el cuello doblado durante 15 minutos seguidos. ¡Qué dolor!